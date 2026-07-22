王毅見東協秘書長批菲 盼共加快推進「南海行為準則」磋商

大陸外交部長王毅21日會見東協秘書長高金洪，呼籲排除干擾、加快「南海行為準則」磋商，並批評菲律賓軍警部分勢力挑釁。此前，菲律賓主張準則須具實質內容、符合《聯合國海洋法公約》，且具有法律拘束力。

據大陸外交部21日晚間發布消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當天在馬尼拉會見東協秘書長高金洪。

王毅表示，南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成為中國東協關係間的障礙。菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁，製造海上事端，服務的是外部勢力的利益，破壞的是中菲關係改善進程和南海的和平穩定，地區國家應當高度警惕。

他提到，中方願同東協國家排除干擾因素，加快推進「南海行為準則」磋商，共同打造和平、穩定、合作、友好的南海新敘事，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。

據大陸外交部，高金洪在會上表示，明年是「南海各方行為宣言」簽署25周年。東協支持雙軌並進思路，加快「南海行為準則」磋商，推動南海成為和平之海、合作之海、友誼之海。

他並表示，東協願同中方一道，共同維護地區和平穩定，為亞太發展繁榮作出重要貢獻。

東協官網21日發布的新聞稿則較為簡短，僅提到雙方就東協—中國全面戰略夥伴關係交換意見，包括全面戰略夥伴關係成立5周年，以及今年東協與中國合作的重點優先事項與預期成果。雙方也就共同關心的區域及國際情勢發展交換意見。

東協與中國在2002年就承諾制定「南海行為準則」，目的是要管理海上爭端並降低衝突風險，但經過15年才開始討論，且進展緩慢。東協外長於2023年達成共識，同意爭取在3年內、也就是2026年完成南海行為準則的談判，因此談判進度備受關注。

今年3月，王毅在大陸全國「兩會」記者會上談及南海問題時表示，「南海行為準則」的磋商已進入關鍵階段，中方有信心、有決心同各方一道，為各方管控分歧、增進互信、促進合作提供切實有效的「黃金準則」。

菲律賓政府後來對此回應，強調該準則必須具有實質內容，並符合國際法，尤其是規範海洋權利與義務的《聯合國海洋法公約》，任何協議都不應建立一套獨立的區域法律制度，以致削弱現有國際規則，或損害第三方國家的權利與利益。