快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅見東協秘書長批菲 盼共加快推進「南海行為準則」磋商

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外長王毅（右）21日在馬尼拉會見東協秘書長高金洪。圖／取自大陸外交部網站
大陸外長王毅（右）21日在馬尼拉會見東協秘書長高金洪。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部長王毅21日會見東協秘書長高金洪，呼籲排除干擾、加快「南海行為準則」磋商，並批評菲律賓軍警部分勢力挑釁。此前，菲律賓主張準則須具實質內容、符合《聯合國海洋法公約》，且具有法律拘束力。

據大陸外交部21日晚間發布消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當天在馬尼拉會見東協秘書長高金洪。

王毅表示，南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成為中國東協關係間的障礙。菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁，製造海上事端，服務的是外部勢力的利益，破壞的是中菲關係改善進程和南海的和平穩定，地區國家應當高度警惕。

他提到，中方願同東協國家排除干擾因素，加快推進「南海行為準則」磋商，共同打造和平、穩定、合作、友好的南海新敘事，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。

據大陸外交部，高金洪在會上表示，明年是「南海各方行為宣言」簽署25周年。東協支持雙軌並進思路，加快「南海行為準則」磋商，推動南海成為和平之海、合作之海、友誼之海。

他並表示，東協願同中方一道，共同維護地區和平穩定，為亞太發展繁榮作出重要貢獻。

東協官網21日發布的新聞稿則較為簡短，僅提到雙方就東協—中國全面戰略夥伴關係交換意見，包括全面戰略夥伴關係成立5周年，以及今年東協與中國合作的重點優先事項與預期成果。雙方也就共同關心的區域及國際情勢發展交換意見。

東協與中國在2002年就承諾制定「南海行為準則」，目的是要管理海上爭端並降低衝突風險，但經過15年才開始討論，且進展緩慢。東協外長於2023年達成共識，同意爭取在3年內、也就是2026年完成南海行為準則的談判，因此談判進度備受關注。

今年3月，王毅在大陸全國「兩會」記者會上談及南海問題時表示，「南海行為準則」的磋商已進入關鍵階段，中方有信心、有決心同各方一道，為各方管控分歧、增進互信、促進合作提供切實有效的「黃金準則」。

菲律賓政府後來對此回應，強調該準則必須具有實質內容，並符合國際法，尤其是規範海洋權利與義務的《聯合國海洋法公約》，任何協議都不應建立一套獨立的區域法律制度，以致削弱現有國際規則，或損害第三方國家的權利與利益。

南海 王毅 東協

延伸閱讀

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

外交部重申南海諸島主權 斥中國是和平穩定最大挑戰

仁愛礁碰撞餘波未了 陸「緊急召見」菲大使抗議

仁愛暗沙衝突中菲互控挑釁 外交部：反對片面改變現狀

相關新聞

王毅見東協秘書長批菲 盼共加快推進「南海行為準則」磋商

大陸外交部長王毅21日會見東協秘書長高金洪，呼籲排除干擾、加快「南海行為準則」磋商，並批評菲律賓軍警部分勢力挑釁。此前，菲律賓主張準則須具實質內容、符合《聯合國海洋法公約》，且具有法律拘束力。

中菲公布南海衝突傷勢...菲有人頭部遭鈍器撞擊、陸方人員右臂傷

中國大陸與菲律賓於南海爆發攻擊事件，針對後續救援，雙方也各執一詞。菲律賓表示，海巡船執行醫療後送時遭中國海警阻撓，成功撤離2名傷者，分別為頭部撕裂傷及手指撕裂傷；陸方則稱，基於人道考量允許菲方轉運傷員並全程監管，並公布1名海警執法人員右前臂瘀傷照片。

共艦沖之鳥海域射擊 日提交涉、陸反指違反國際法

日本防衛省統合幕僚監部昨表示，中俄海軍四艘艦艇十九日在沖之鳥礁西南海域航行，其中一艘共艦在專屬經濟海域進行機槍射擊訓練，日方已向中方提出交涉。大陸外交部昨強硬表示「中方予以堅決駁回」，並指沖之鳥是岩礁而不是島嶼，日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」（ＥＥＺ），違反國際法。

仁愛礁碰撞餘波未了 陸「緊急召見」菲大使抗議

中國大陸與菲律賓廿日在具主權爭議的南海仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）發生暴力衝突，事件餘波未了，大陸外交部昨「緊急召見」菲駐北京大使提出「嚴正交涉」，大陸海警局則稱出於人道主義考慮，允許菲方轉運傷員。

捷克眾議長：執政聯盟不會批准官方代表訪台

俄通社引述捷克媒體報導，正在中國大陸訪問的捷克眾院議長岡村富夫稱，捷克對於北京執行「一個中國」的外交政策，「我們的執政聯盟與美國和西歐一樣，都在執行『一個中國』政策，因此，我們的執政聯盟不會批准（捷克代表）正式訪問台灣」。

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

中國大陸從初夏到三伏，名流塌房事件不斷，歌星和導演中的「頂流」韓紅、馮小剛由電影「抓特務」而起的社會性死亡事件，還未完全平息，「天才少女」學術不端風波再起，同步又有經濟學家一位已故、一位在生不同表現，所謂譽滿天下、謗滿天下之對照，又來一場大交鋒。其中，「天才少女」風波仍在進行時，還出現三次逆轉，又引出最高領導人「破四唯」號召，引來更深層政治聯想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。