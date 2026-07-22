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中菲公布南海衝突傷勢...菲有人頭部遭鈍器撞擊、陸方人員右臂傷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中方稱，出於人道主義考慮，允許菲方採取艦載小艇過駁方式，從「非法坐灘」仁愛礁的57號艦轉運傷員至菲海警9702號船，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。圖／取自玉淵譚天微博
中方稱，出於人道主義考慮，允許菲方採取艦載小艇過駁方式，從「非法坐灘」仁愛礁的57號艦轉運傷員至菲海警9702號船，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。圖／取自玉淵譚天微博

中國大陸與菲律賓南海爆發攻擊事件，針對後續救援，雙方也各執一詞。菲律賓表示，海巡船執行醫療後送時遭中國海警阻撓，成功撤離2名傷者，分別為頭部撕裂傷及手指撕裂傷；陸方則稱，基於人道考量允許菲方轉運傷員並全程監管，並公布1名海警執法人員右前臂瘀傷照片。

據菲律賓新聞署21日晚公布消息，衝突發生後，菲方派遣2艘海巡船執行人道援助及災害應變任務，在這過程中，中國海警派出硬式充氣快艇、並對菲律賓海巡船實施阻攔航行，妨礙傷者安全撤離。

新聞稿指，其中1名傷者因鈍器撞擊造成頭頂頂骨區（parietal area）撕裂傷，並伴有上臂內側挫傷性血腫（contusion hematoma）；另名傷者則因鈍器撞擊造成食指撕裂傷，右手握力下降。

菲方公布照片顯示，醫護人員在船艙內為受傷人員處理頭部傷勢，另名醫護人員在旁協助。可見傷者頭頂覆蓋紗布，正在包紮處置。

大陸海警局新聞發言人姜略21日則稱，21日上午，中方出於人道主義考慮，允許菲方採取艦載小艇過駁方式，從「非法坐灘」仁愛礁的57號艦，轉運傷員至菲海警9702號船，中國海警對菲船隻詢問確認、全程監管。

陸方也公布人員受傷狀況，央視旗下「玉淵譚天」昨天晚間發文，「在這次菲對我惡意挑釁中，我方海警有執法人員右小臂受傷」，根據貼文影片裡的照片，受傷部位為右前臂近肘部內側瘀傷，未見明顯開放性傷口或出血。

菲律賓公布照片顯示，醫護人員在船艙內為受傷人員處理頭部傷勢，另名醫護人員在旁協助。圖／取自菲律賓新聞署臉書
菲律賓公布照片顯示，醫護人員在船艙內為受傷人員處理頭部傷勢，另名醫護人員在旁協助。圖／取自菲律賓新聞署臉書

央視旗下「玉淵譚天」21日晚發文，「在這次菲對我惡意挑釁中，我方海警有執法人員右小臂受傷」。圖／取自玉淵譚天微博
央視旗下「玉淵譚天」21日晚發文，「在這次菲對我惡意挑釁中，我方海警有執法人員右小臂受傷」。圖／取自玉淵譚天微博

南海 衝突 菲律賓

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