中泰建「2＋2」戰略對話 喜唱甜蜜蜜

泰國首相阿努廷日前應大陸總理李強邀請對大陸進行正式訪問。兩人廿日在北京會談後，雙方發表聯合聲明同意建立外長、防長「二加二」戰略對話機制，雙方也同意加快中泰鐵路一期工程建設。阿努廷並在午宴獻唱台灣歌曲「甜蜜蜜」。

據大陸外交部，李強指出，中方願同泰方推動高質量共建「一帶一路」，加快實施中泰鐵路等重點項目，提升跨境支付、本幣結算等便利化水平，保持雙邊貿易良好增長勢頭，深化產業互融互嵌，拓展人工智慧、新能源汽車等新興領域合作。兩人會談後共同見證簽署貿易、農業、海關、科技、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。

泰國政府發布影片顯示，午宴上阿努廷與李強在長桌一側並排而坐，阿努廷持麥克風及隨著鋼琴伴奏獻唱台灣歌手鄧麗君的名曲「甜蜜蜜」。李強和其他嘉賓則跟著旋律打節拍。

此次雙方共同發表「關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明」，雙方同意建立外長、防長「二加二」戰略對話機制。雙方同意加快中泰鐵路一期工程建設，確定二期合作模式，盡早啟動二期工程建設。

泰國官方披露，阿努廷已與四家大陸企業高管就今年在泰國投資總額超過七百億泰銖的計畫進行磋商，投資重點將放在精密產業和先進技術領域。雙方總理會談時，泰方希望大陸進口更多水果和加工食品，泰國政府也確認將繼續推動泰中高鐵第一階段工程，目標是二○三○年完成，第二期工程正籌備中。陸方並指阿努廷表示，泰方堅定奉行一個中國政策，永遠不會支持任何「台獨」行徑。泰方將加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度。