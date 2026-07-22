捷克眾議長：執政聯盟不會批准官方代表訪台

俄通社引述捷克媒體報導，正在中國大陸訪問的捷克眾院議長岡村富夫稱，捷克對於北京執行「一個中國」的外交政策，「我們的執政聯盟與美國和西歐一樣，都在執行『一個中國』政策，因此，我們的執政聯盟不會批准（捷克代表）正式訪問台灣」。

捷克為議會內閣制，眾議院為政治權力核心，岡村富夫領導的「自由及直接民主黨」亦是聯合政府的一員。相較於捷克參議院議長韋德齊上個月二度率團訪台，去年底上任的捷克新政府強調「務實」對華外交政策，且拒絕提供政府專機給韋德齊訪台。

岡村富夫此行是應大陸全國人大委員長趙樂際邀請，於廿日起訪問大陸五天，也是時隔七年首度有捷克政治人物到訪大陸，捷克外交部次長亦隨行。

岡村富夫首站前往上海，據捷克新聞網站Idnes報導，他參訪了中國東方航空總部，並宣布最快於明年夏季或秋季開通布拉格至上海的直飛航線。岡村表示，疫情前的二○一八年、二○一九年，超過六十萬名大陸遊客造訪捷克，而去年僅有廿萬人次，他稱，原因之一是此前捷中只有一條布拉格至北京的直飛航線，另一個原因是前政府對華政策並非完全友善，「但選舉已經解決這個問題」。岡村富夫還表示，將在周四與大陸官員討論取消捷克公民赴中簽證要求，並表示希望簡化大陸遊客赴捷克的條件。

另據上海人大發布，上海市人大常委會主任黃莉新廿日會見了岡村富夫一行，表示願同捷克加強交流交往，促進經貿、教育、旅遊、人文等領域深化合作，岡村富夫則稱期待加強溝通交流，增進友好合作。