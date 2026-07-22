仁愛礁碰撞餘波未了 陸「緊急召見」菲大使抗議

中國大陸與菲律賓廿日在具主權爭議的南海仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）發生暴力衝突，事件餘波未了，大陸外交部昨「緊急召見」菲駐北京大使提出「嚴正交涉」，大陸海警局則稱出於人道主義考慮，允許菲方轉運傷員。

據大陸外交部官網發布，該部邊海司負責官員昨在召見菲國大使時，指菲方兩艘橡皮艇以「危險方式抵近、衝撞中國海警船艇」，菲方人員「惡意滋擾」攻擊中方執法人員，危及中方人員安全，「性質惡劣」。菲方「挑釁在先，反而倒打一耙，歪曲事實，惡意炒作」，中方對此強烈不滿，嚴正抗議。大陸駐菲律賓大使館發言人季凌鵬昨也駁斥美國駐菲大使譴責大陸的行動，稱美國並非南海問題當事方，卻竭盡所能地在南海挑起事端，在地區內散播不和，煽風點火，破壞地區國家管控海洋爭端的努力，敦促美方立即停止惡意抹黑和批評大陸合法維權和執法。

二○二四年六月，中菲在仁愛暗沙曾因補給行動爆發衝突，事後雙方就運補生活物資達成臨時性安排。對此，大陸外交部發言人林劍昨表示，中方立場沒有變化，但重申要求菲方拖走非法的「坐灘」軍艦，恢復仁愛暗沙無人、無設施的原狀。他並強調，敦促菲方「切實約束好一線人員，否則一切後果由菲方承擔」。

我外交部發言人蕭光偉昨天在例行記者會上譴責中方使用武力傷人，並呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，避免加劇區域緊張情勢。外交部長林佳龍今天將赴立院報告我國針對南海主權與法律地位之宣傳與應對策略，外交部在書面報告重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑，同時並重申南海議題四點原則。

美國國務卿魯比歐投書菲國媒體重申華府「致力維護東南亞航行自由」。魯比歐並點出今年正值南海仲裁庭裁決十周年，強調該裁決具最終約束力，美國將履行對菲律賓及其他盟邦的義務。