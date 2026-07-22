共艦沖之鳥海域射擊 日提交涉、陸反指違反國際法

日本防衛省統合幕僚監部昨表示，中俄海軍四艘艦艇十九日在沖之鳥礁西南海域航行，其中一艘共艦在專屬經濟海域進行機槍射擊訓練，日方已向中方提出交涉。大陸外交部昨強硬表示「中方予以堅決駁回」，並指沖之鳥是岩礁而不是島嶼，日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」（ＥＥＺ），違反國際法。

此次中共射擊一周前，日本與美菲等十四國發布聯合聲明支持「南海仲裁案」裁決。當時大陸外交部強調，按照「裁決」標準，如果連面積達五十萬平方公尺，有淡水可飲、有蔬果家禽可食的太平島都不是島嶼，那僅由兩塊面積不足十平方公尺的礁石組成的沖之鳥礁，日本又有何權利主張幾十萬平方公里的專屬經濟區和大陸架？「中方有理由認為，日方已按照相同標準，自願放棄相應的海洋主張」。

綜合日本共同社及日本防衛省官網消息，中共一艘○五五型飛彈驅逐艦、一艘○五二Ｄ型飛彈驅逐艦、一艘九○三型綜合補給艦，以及俄羅斯一艘守護級護衛艦，十九日凌晨二時左右在沖之鳥礁西南約三百卅公里海域向東北航行，其後舷號一二四的○五二Ｄ型飛彈驅逐艦（開封艦），在沖之鳥礁西南約一百八十公里處進行射擊訓練。共同社指，這四艘中俄艦艇相關活動可能是中俄太平洋聯合巡航的一環。

日本防衛省稱，這是首次確認並對外公布中共軍艦在日本ＥＥＺ內進行射擊。日本內閣官房長官木原稔昨在記者會上表示，已通過外交管道向中方提出交涉。木原說，中共艦艇在訓練開始之前，曾透過無線電告知周遭船隻，當時正在警戒監視的海上自衛隊護衛艦聽取到通知內容。日本防衛相小泉進次郎廿日在英國演講時稱，中俄海軍艦艇在日本ＥＥＺ內實施「實戰演習」，並指兩國正加強軍事合作。日本政府認為，這是中俄在日本周邊加強軍事活動的一環，將持續進行警戒。

大陸外交部發言人林劍昨在記者會上表示，日方所謂「關切」毫無道理，中方予以堅決駁回。他強調，根據「聯合國海洋法公約」，沖之鳥是岩礁而不是島嶼，不能擁有專屬經濟區和大陸架。日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」，違反國際法。