陸將嚴控AI技術出口 研議限制模型訓練關鍵數據轉移至海外

英國金融時報（FT）報導，中國大陸監管當局正考慮緊縮對人工智慧（AI）與半導體技術的出口管制，凸顯北京如今與華府一樣，把先進AI技術視為必須加以控管的重要國家資產。

知情人士表示，大陸商務部主導的監管機構，最近已與阿里巴巴、字節跳動及智譜等國內主要AI及晶片業者商談，研究如何防止先進技術及明星新創公司被西方企業收購，考慮限制用於模型訓練的關鍵數據被轉移至海外，並打算阻止外國用戶下載其「模型權重」，但仍將允許海外客戶透過雲端使用AI模型及相關服務。

大陸AI新創公司月之暗面上周發表Kimi K3模型，在多項基準測試中超越Anthropic旗艦模型Opus 4.8，顯示中國大陸先進AI技術已大幅縮小落後給美國的差距。

月之暗面與DeepSeek等大陸領先AI模型皆採用所謂「開放權重」模式，允許用戶下載模型至本地伺服器，再依自身需求客製化；相較下，Anthropic及OpenAI等美國模型則採取封閉式架構。

知情人士也說，商務部已徵詢各界意見，評估是否限制高通、台積電（2330）等海外晶片製造業者，不得製造基於華為、阿里巴巴及字節跳動等陸企設計技術的先進晶片。

當局也考慮限制海外企業收購代理AI等戰略性科技公司，以防堵北京認為存在的漏洞。這個漏洞先曾導致Meta提出以20億美元收購大陸AI公司Manus，該交易隨後遭大陸監管機構下令撤銷。

知情人士說，這些新措施可能納入大陸下一版的「禁止出口限制出口技術目錄」，反映北京對自身在部分AI領域已建立全球領先地位愈來愈有信心。

不過，目前大部分提案仍處於討論階段，尚未做出最終決定，一些科技公司也已向官方反映，部分更嚴格的管制措施可能拖慢大陸AI技術發展，並削弱在全球科技競賽的競爭力。大陸商務部、字節跳動、阿里巴巴、智譜及華為、高通和台積電均未回應置評請求。

實際上，自深度求索（DeepSeek）去年推出R1模型以來，大陸AI模型憑借低成本和不斷提升的性能迅速拓展海外市場。有觀點認為，如果北京最終限制海外獲取相關技術，全球AI市場格局可能受到影響，並推高部分企業的使用成本。