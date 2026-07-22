陸十五五目標 加快建設20國際運輸樞紐城市

大陸交通運輸部廿一日在國新辦記者會上對「十五五」時期目標進行具體部署，稱到二○三○年，「實施八萬公里左右的設施改造」，並推動交通動力低碳替代。意味大陸交通建設從過去的大規模修新路正式進入「存量提質增效」，不再單純追求里程規模擴張，而是重點對現有設施進行更新、數位化改造和功能升級。

大陸交通運輸部副部長徐成光在會上也提出十五五時期多項目標：實施新一輪農村公路提升行動，新改建農村公路五十萬公里。在加強系統集成融合方面，加快建設廿個國際性、八十個全國性綜合交通運輸樞紐城市，實施多式聯運，打通堵點、卡點行動，力爭用五年左右的時間推動一千個主要貨運節點，提升多式聯運功能；重點推進跨區域跨流域大通道建設，推動綜合立體交通網主骨架建成率提升至百分之九十五。

大陸交通運輸部安全總監兼運輸服務司司長蔡團結表示，推進交通基礎設施綠色化轉型，加快交通運輸結構優化調整，持續深入推進汙染防治，健全交通運輸碳排放統計核算監測體系，更大力度推進交通運輸領域綠色低碳轉型。

具體而言，蔡團結指出，二○二六年繼續實施老舊營運貨車報廢更新行動，安排人民幣二百二十億元超長期特別國債支持老舊營運貨車報廢更新，重點支持更新為新能源重卡，通過「兩新」政策加力促進新能源重卡市場消費；提出到二○三○年新能源重卡滲透率達到百分之四十、保有量突破一百六十萬輛等目標；在國道交通要道、貨運樞紐、港口、礦區、廠區、園區等重要節點，建設三千個以上電動重卡充換電站。

在鐵路建設上，會上指出，大陸鐵路將以基本實現現代化為總目標，「堅持適度超前、不過度超前」，突出安全化提升、協調化布局、數智化升級、綠色化轉型、融合化發展、系統化治理，全力推進一批重大工程的建設。

在航空運輸上，中國民航局副局長韓鈞表示，大陸航空公司定期航線超一千條，國際客運航線通達全球五大洲、八十個國家及一七七個城市。