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日關切共軍艦艇在其EEZ射擊 陸外交部：抹黑炒作
對於日本防衛省宣稱中國軍艦在其經濟海域實彈射擊，大陸外交部發言人林劍21日在例行記者會上表示，日方抹黑炒作他國的正當合法行動，渲染外部威脅，為自身加速「再軍事化」挑戰戰後國際秩序尋找藉口，國際社會必須高度警惕，共同抵制這種危險的動向。
林劍表示，日方的「關切」毫無道理，中方予以堅決駁回。林劍說，關於中俄聯合演習及海上的聯合巡航，中方的主管部門已經闡明瞭立場，需要強調的是，根據《聯合國海洋法公約》，沖之鳥是岩礁而不是島嶼，不能擁有專屬經濟區和大陸架，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法。中方在有關公海開展活動，符合國際法和國際慣例。
日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，中國與俄羅斯海軍共4艘艦艇19日在沖之鳥島（東京都）西南海域航行，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在日本專屬經濟區（EEZ）內實施了機槍射擊訓練，為首次對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊。
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