快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

日關切共軍艦艇在其EEZ射擊 陸外交部：抹黑炒作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人林劍。歐新社
大陸外交部發言人林劍。歐新社

對於日本防衛省宣稱中國軍艦在其經濟海域實彈射擊，大陸外交部發言人林劍21日在例行記者會上表示，日方抹黑炒作他國的正當合法行動，渲染外部威脅，為自身加速「再軍事化」挑戰戰後國際秩序尋找藉口，國際社會必須高度警惕，共同抵制這種危險的動向。

林劍表示，日方的「關切」毫無道理，中方予以堅決駁回。林劍說，關於中俄聯合演習及海上的聯合巡航，中方的主管部門已經闡明瞭立場，需要強調的是，根據《聯合國海洋法公約》，沖之鳥是岩礁而不是島嶼，不能擁有專屬經濟區和大陸架，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法。中方在有關公海開展活動，符合國際法和國際慣例。

日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，中國與俄羅斯海軍共4艘艦艇19日在沖之鳥島（東京都）西南海域航行，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在日本專屬經濟區（EEZ）內實施了機槍射擊訓練，為首次對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊。

軍艦 日本 中國

延伸閱讀

日本偵獲共艦實彈演習 自衛隊事前接獲通知

日本：中國軍艦在日本專屬經濟區實施實彈演習

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

相關新聞

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

中國大陸與菲律賓20日在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警20日深夜11時發布影片指證，這次衝突是菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

首次公布！日防衛省指陸艦艇在專屬經濟區內進行射擊

日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，中國與俄羅斯海軍共4艘艦艇19日在沖之鳥島（沖之鳥礁）西南海域航行，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在日本專屬經濟區（EEZ）內實施了機槍射擊訓練，為首次對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊。

影／音樂外交 泰國總理在李強午宴上獻唱《甜蜜蜜》

在中國訪問的泰國首相阿努廷展現「音樂外交」，他20日在北京與大陸國務院總理李強會談，並參加李強所設的午宴，其間獻唱鄧麗君經典華語歌曲「甜蜜蜜」。

中資高層菲律賓撕票案 嫌犯自美遣返北京

兩名中國醫療器材公司的高層人員6月遠赴菲律賓洽公，遭設局綁架撕票，轟動海內外。新華社稱，涉於境外綁架殺害中國公民的主要疑犯劉某文20日在北京首都國際機場被移交中國警方。公安部強調，這是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。

陸官媒稱要跟英鋼國有化「算帳」 分析：將成中英關係挑戰

英國政府日前宣佈已通過相關立法，將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，陸官媒環球時報20日社評稱要給英國算算強吞英鋼的帳，時值英國新任首相柏能上台，學界認為，英鋼一事或成未來數年中英關係挑戰。

日關切共軍艦艇在其EEZ射擊 陸外交部：抹黑炒作

對於日本防衛省宣稱中國軍艦在其經濟海域實彈射擊，大陸外交部發言人林劍21日在例行記者會上表示，日方抹黑炒作他國的正當合法行動，渲染外部威脅，為自身加速「再軍事化」挑戰戰後國際秩序尋找藉口，國際社會必須高度警惕，共同抵制這種危險的動向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。