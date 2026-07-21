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影／音樂外交 泰國總理在李強午宴上獻唱《甜蜜蜜》

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
泰國首相阿努廷在大陸國務院總理李強午宴上獻唱鄧麗君經典華語歌曲「甜蜜蜜」。圖／截自泰國總理辦公室視頻
泰國首相阿努廷在大陸國務院總理李強午宴上獻唱鄧麗君經典華語歌曲「甜蜜蜜」。圖／截自泰國總理辦公室視頻

在中國訪問的泰國首相阿努廷展現「音樂外交」，他20日在北京與大陸國務院總理李強會談，並參加李強所設的午宴，其間獻唱鄧麗君經典華語歌曲「甜蜜蜜」。

據泰國政府發布影片顯示，午宴上阿努廷與李強在長桌一側並排而坐，阿努廷持咪及隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》。李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律鼓掌打節拍。

公開資料顯示，阿努廷出生於1966年9月13日，祖籍中國廣東，擁有100%的華人血統，其父母、祖父母及外祖父母均來自中國。他在家中日常使用粵語交流，並多次公開表達對中華文化的認同與親切感。

這趟訪中行程，阿努廷頻頻秀中文，展示中泰友好，他在成都演講還用中文說「加油中國，加油好朋友」。

阿努廷16日至20日訪問中國，在上海出席世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議後，續程訪問四川和北京。阿努廷17日在上海西郊賓館與中國國家主席習近平會面。

據悉，阿努廷近期多次開展「音樂外交」：本月稍早時，他與馬來西亞首相安華同台演出美國歌手法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）的歌曲「My Way」；上月訪問越南期間，阿努廷也曾與當地樂手同台演奏越南傳統樂器，越南總理黎明興在場觀看。

李強 泰國 阿努廷

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