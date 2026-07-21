影／音樂外交 泰國總理在李強午宴上獻唱《甜蜜蜜》

在中國訪問的泰國首相阿努廷展現「音樂外交」，他20日在北京與大陸國務院總理李強會談，並參加李強所設的午宴，其間獻唱鄧麗君經典華語歌曲「甜蜜蜜」。

據泰國政府發布影片顯示，午宴上阿努廷與李強在長桌一側並排而坐，阿努廷持咪及隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》。李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律鼓掌打節拍。

公開資料顯示，阿努廷出生於1966年9月13日，祖籍中國廣東，擁有100%的華人血統，其父母、祖父母及外祖父母均來自中國。他在家中日常使用粵語交流，並多次公開表達對中華文化的認同與親切感。

這趟訪中行程，阿努廷頻頻秀中文，展示中泰友好，他在成都演講還用中文說「加油中國，加油好朋友」。

阿努廷16日至20日訪問中國，在上海出席世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議後，續程訪問四川和北京。阿努廷17日在上海西郊賓館與中國國家主席習近平會面。

據悉，阿努廷近期多次開展「音樂外交」：本月稍早時，他與馬來西亞首相安華同台演出美國歌手法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）的歌曲「My Way」；上月訪問越南期間，阿努廷也曾與當地樂手同台演奏越南傳統樂器，越南總理黎明興在場觀看。