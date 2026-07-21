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俄羅斯對中國免簽延長至2027年底 原9月屆滿
據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁當地時間20日簽署總統令，延長對中國公民的入境免簽政策至2027年12月31日。原先俄對中免簽政策期限至2026年9月14日。
中國今年5月已將對俄羅斯公民免簽政策延長至2027年底。在今年普丁訪問中國，並與中國國家主席習近平會談後，中國外交部發言人郭嘉昆5月20日宣布，中方決定將俄羅斯公民入境30天免簽政策延長至2027年12月31日。但俄羅斯方面並未立即宣布對等措施。
原先俄羅斯對中國公民免簽政策期限至2026年9月14日。普丁於2025年12月1日簽署總統令，2026年9月14日（含當日）之前，本著對等原則，中國公民可持普通護照免簽前往俄羅斯，作為訪客或以商務目的，觀光旅遊，參加科學、文化、社會政治、經濟、體育活動以及過境，在俄停留不超過30天。
當時情況也是中國外交部2025年9月2日率先宣布對俄羅斯公民試辦為期1年的入境免簽政策之後，俄羅斯隔了將近3個月才宣布對中國公民實施免簽政策。
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