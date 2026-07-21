中菲南海衝突 陸外交部：菲方滋擾攻擊、挑釁在先

在中菲於南海爆發攻擊事件後，大陸外交部邊海司負責人21日就菲律賓在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員緊急召見菲駐華大使，提出嚴正交涉，並強調是菲方惡意滋擾，挑釁在先；中國海警稱21日上午允許菲轉運傷員並全程監管。

大陸外交部邊海司負責人指出，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。中國海警在仁愛礁附近海域開展執法活動合理合法。菲律賓非法「坐灘」軍艦施放2艘橡皮艇以危險方式抵近、衝撞中國海警船艇，菲方人員惡意滋擾攻擊中方執法人員，危及中方人員安全，性質惡劣。

前述負責人說，「菲方挑釁在先，反而倒打一耙，歪曲事實，惡意炒作」。中方對此強烈不滿，嚴正抗議。中方要求菲方立即停止滋事挑釁，停止煽宣炒作。將採取措施堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

中國海警局新聞發言人姜略21日表示，21日上午，中方出於人道主義考慮，允許菲方採取艦載小艇過駁方式，從非法「坐灘」仁愛礁的57號艦轉運傷員至菲海警9702號船，這次中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。

中國大陸與菲律賓20日在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。路透報導，菲律賓方面表示，週一在仁愛礁發生衝突時，中國海警人員以木棍猛烈擊打菲國一名海軍的頭部，並導致一艘海軍橡皮艇受損；而中國海警20日深夜11時發布影片指證，這次衝突是菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。