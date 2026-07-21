強化台灣歷史詮釋權 福建修繕牡丹社事件將士墓群

為加強涉台歷史文物保存，大陸福建省地方檢察機關正推動對「福州戍守台灣將士墓群」的修繕與保護工作。該墓群安葬著在1874年日本出兵台灣的牡丹社事件中陣亡的清軍將士。外界認為，陸官方此舉在於加強對台灣歷史的詮釋權。

「檢察日報」20日報導，馬尾區檢察院近日在位於亭江鎮閩安村虎頭山的福州戍守台灣將士墓群，履行公益訴訟檢察職責時發現，將士墓碑風化嚴重，部分碑文已無法辨識；墓群位置較隱蔽，缺少引導標識；墓群入口木橋腐朽，存在安全隱患；且周圍缺少歷史事件介紹。因此，該院制發檢察建議，推動戍守台灣將士墓群的修繕與維護工作，以「推動135名戍台將士安息處重煥莊嚴」。

據悉，福州戍守台灣將士墓群始建於1874年，安葬了在牡丹社事件期間，於戰鬥中陣亡或染瘴疫病故的135名清軍將士。

馬尾區檢察院檢察官翁迪州表示，戍守台灣將士用生命捍衛國家主權、抵禦外敵入侵，犧牲和貢獻值得永遠尊崇和銘記。他強調，該墓群不僅是「近代反侵略鬥爭的重要史蹟，也是閩台血脈同宗、共同抵禦外敵的重要見證」。這一墓群已於2013年5月被中國大陸列為第七批全國重點文物保護單位。

目前，135塊墓碑的描紅工作已完成，將士姓名與籍貫清晰可見；墓群入口腐朽木橋已修理完畢，徹底消除了安全隱患；英雄事跡介紹石碑也正加緊製作。

牡丹社事件指1874年，日本以「1871年琉球漂流民在台遭原住民殺害」為藉口，出兵攻打台灣南部原住民部落。危機發生後，清同治帝特派福建船政大臣沈葆楨為欽差大臣赴台，主持台灣海防與對外交涉。戰事平息後，中日雙方隨即展開外交折衝。

從台灣歷史教育角度看，1990年代以前的歷史教科書的牡丹社事件被涵括在中日甲午戰爭的背景，放在「日本併吞琉球」的條目下，強調日本趁機掠取台灣土地、兼併琉球的擴張行為；在2000年以後，台灣發展史被獨立出來，對於牡丹社事件經過的描繪也更加詳細，包括清朝對於原住民治理不甚重視導致衝突頻繁。