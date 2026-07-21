中使館指3名中國人在俄遭無人機擊傷 未提烏克蘭

俄羅斯媒體昨天報導，莫斯科州19日深夜至20日凌晨遭無人機襲擊，有中國公民受傷。中國駐俄羅斯大使館昨晚證實，確有3名中國公民因此受傷，目前無大礙，其中1人並已自行出院返回中國治療。不過，館方對無人機是否來自烏克蘭隻字未提。

中新社今天報導，中國駐俄羅斯大使館20日以發言人答記者問名義表示，19日夜間至20日凌晨在莫斯科州發生的無人機襲擊事件中，有3名中國公民受傷。目前，其中2人已在當地醫院接受治療，傷勢整體穩定無生命危險，另1人則已自行出院，並在20日回國治療。

中國駐俄使館說，館方已派員前往醫院探視慰問，要求俄方採取一切必要措施全力救治傷員，確實保護在俄中國公民人身及財產安全。而在俄中國公民也應加強安全防範。

俄羅斯莫斯科州州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）20日表示，烏克蘭無人機於19日夜間至20日凌晨襲擊莫斯科州，共造成10人受傷，其中包括1名兒童，包括3名中國公民在內的6名傷者則被送醫治療。