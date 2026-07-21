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中國總理李強致電 祝賀英首相柏南就任

中央社／ 台北21日電

中國國務院總理李強昨天致電祝賀英國工黨資深政治人物柏南就任英國首相，他表示，中英加強對話合作有利於促進兩國各自發展。中英近期由於英國處理「英鋼國有化」陷入經貿爭端。

柏南（Andy Burnham）於當地時間20日正式成為英國首相。

新華社消息，李強於20日致電柏南祝賀。

李強表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，加強對話合作不僅有利於促進兩國各自發展，也將為全球和平注入穩定性。

李強提到，「我願同首相先生一道努力，加強交往、增進互信、促進交流合作，推動中英長期穩定的全面戰略夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民」。

中英近期由於「英鋼國有化」陷入經貿爭端。

在柏南上任前夕，英國政府宣布將中國敬業集團旗下英國鋼鐵公司（British Steel）國有化；時任首相施凱爾（Keir Starmer）認為，該舉旨在保護英國的鋼鐵生產能力、保障英國鋼鐵業的未來。

對於英國政府的決定，中國敬業集團發表聲明批評，強調依據相關雙邊投資協議啟動磋商程序。

中國商務部、外交部接連發聲。中國商務部17日要求英國應公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。中國外交部18日表示，英國如何處理此事將影響中國投資者對於英國投資環境的看法、影響中國民眾對於英國政府信譽的看法。

英國鋼鐵公司在2019年由於經營困難進入破產清算程序，中國敬業集團在2020年收購英國鋼鐵公司，宣布投資12億英鎊（約新台幣522億元）以維持運作。

李強 英國 新華社

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