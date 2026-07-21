首次公布！日防衛省指陸艦艇在專屬經濟區內進行射擊

日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，中國與俄羅斯海軍共4艘艦艇19日在沖之鳥島（沖之鳥礁）西南海域航行，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在日本專屬經濟區（EEZ）內實施了機槍射擊訓練，為首次對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊。

綜合共同社、路透報導，日防衛省指出，日方以此舉可能危及周邊船舶航行安全為由，通過外交渠道向中方提出了交涉。目前未確認有船舶受損。日本聯合參謀部發言人表示，這是日本首次披露中國在其專屬經濟區（EEZ）內進行實彈演習的情況，並補充說，這項活動並不違反國際規則。

日防衛省表示，中國的2艘導彈驅逐艦與1艘補給艦、俄羅斯的1艘護衛艦共4艘艦艇19日凌晨2點左右在沖之鳥島西南約330公裡海域向東北航行。之後，中國的導彈驅逐艦在沖之鳥島西南約180公里處進行了射擊。日本海上自衛隊護衛艦實施了監視。防衛省還公開了顯示中國導彈驅逐艦射擊訓練情景的圖片。

日防衛相小泉進次郎20日在出訪英國發表演講時透露：「中俄海軍艦艇在日本EEZ內實施了實戰演習。」他還指出，中俄「正在加強軍事合作」。

此前，日防衛省統合幕僚監部16日發布稱，中國和俄羅斯的共4艘海軍艦艇當日從沖繩本島與宮古島之間向南航行，共同駛向太平洋。該行動可能是中國此前宣布中俄兩國在太平洋「聯合巡航」的一環。

事實上，中國對於沖之鳥礁周圍水域屬於日本專屬經濟區的說法提出異議，認為沖之鳥礁是礁石而不是島嶼。近年，中俄加強在日本周邊海域的聯合海空行動，在出於對區域安全的擔憂，日本加強對西南島鏈的監視和防禦。