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中資高層菲律賓撕票案 嫌犯自美遣返北京

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
涉在菲律賓綁架殺害中國公民的主要疑犯劉某文20日在北京首都國際機場被移交中國警方。圖／取自央視
涉在菲律賓綁架殺害中國公民的主要疑犯劉某文20日在北京首都國際機場被移交中國警方。圖／取自央視

兩名中國醫療器材公司的高層人員6月遠赴菲律賓洽公，遭設局綁架撕票，轟動海內外。新華社稱，涉於境外綁架殺害中國公民的主要疑犯劉某文20日在北京首都國際機場被移交中國警方。公安部強調，這是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。

報導稱，中國公民夏某某等人被騙至菲律賓，後遭犯罪團伙綁架、殺害。經查，劉某文有重大作案嫌疑，並已潛逃至美國。

大陸公安部表示對此高度重視，與美國、菲律賓、韓國等國執法部門開展密切執法合作，全力開展案件偵辦工作。同時，組織精乾力量專案攻堅，通過國際刑警組織發出紅色通報，多次與美執法部門開展案件交流和證據共享，全力推動美方對劉某文的緝捕遣返工作。美方據中方提供線索和證據，於2024年10月成功將其拘捕，並於今日遣返北京。

近期中美在打擊跨國犯罪上多有合作：比如2026年5月，中國公安部、美國聯邦調查局（FBI）與阿拉伯聯合大公國杜拜警察局首次開展國際執法合作，在杜拜地區成功搗毀9個利用加密貨幣投資實施詐騙的電詐窩點，抓獲犯罪嫌疑人276名；2026年4月初，中國公安部禁毒局與美國司法部緝毒署聯合偵破郭某等人走私販毒案。雙方在中國遼寧、廣東及美國佛羅里達州、內華達州等地同步開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人5名。

在2025年11月的中美元首釜山會晤，以及2026年5月的北京會晤中，兩國元首均就外交、執法等領域的交流合作達成重要共識。

菲律賓 北京 中資

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