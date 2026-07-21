陸官媒稱要跟英鋼國有化「算帳」 分析：將成中英關係挑戰

英國政府日前宣佈已通過相關立法，將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，陸官媒環球時報20日社評稱要給英國算算強吞英鋼的帳，時值英國新任首相柏能上台，學界認為，英鋼一事或成未來數年中英關係挑戰。

英國政府16日宣布將中國民營企業控股的英國鋼鐵公司收歸國有，引發中英圍繞中企海外權益的新一輪爭端。中方宣布已依據中英雙邊投資協定啓動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

環球時報20日社評稱，英鋼國有化一事，中方需要向英國政府算三筆帳：一是陸企敬業集團投資英鋼的索賠帳；二是英方政治強取豪奪的政治信譽帳；三是道義帳和人心帳。敬業當年在英鋼瀕臨破產、無人問津之時施以援手，英方卻演繹了一出現代版「農夫與蛇」。

中通社報導，中國社會科學院俄歐亞所研究員田德文分析，英國此舉是產業自救、地緣博弈、國內政治三重因素交織的短視舉措，並對中英關係產生負面影響：其一，中英投資信任遭受重創，中企對英重工業、基建投資意願大幅收縮，雙邊經貿摩擦增多；其二，西方標榜的外資產權保護敘事被打破，全球跨境投資不確定性上升；其三，倒逼中資出海分散布局，減少歐美高敏感產業大額重資產投入。

聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，事件後續包括賠償、談判，甚至訴諸法律，短時間內都無法解決。「未來不管誰是英國領導人，這個事件大概率會比較棘手，會是（中英關係）一個持續存在的挑戰。」

外界認為，柏能上任前英鋼完成國有化預示其上任後可能推行更多干預政策，他更可能主張將更多行業重新納入國有體系，其中可能包括公用事業和鐵路運輸。