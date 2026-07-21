快訊

MLB／鄭宗哲再見接殺拯救查普曼 紅襪4度平手後獵鶯推進14連勝

世足賽／連霸夢碎後發聲！「傷口需要時間癒合」 梅西發文致謝阿根廷球迷

教甄失守／名校也招不到理化老師 缺人缺到30分就錄取

聽新聞
0:00 / 0:00

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中菲20日在南海仁愛暗沙再次爆發衝突，雙方互控是對方先動手。此圖截自菲方拍攝的影片，中國海警人員（左）乘坐硬殼充氣艇追逐乘坐橡皮艇的菲律賓海軍人員。美聯社
中菲20日在南海仁愛暗沙再次爆發衝突，雙方互控是對方先動手。此圖截自菲方拍攝的影片，中國海警人員（左）乘坐硬殼充氣艇追逐乘坐橡皮艇的菲律賓海軍人員。美聯社

中國大陸與菲律賓20日在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警20日深夜11時發布影片指證，這次衝突是菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中國海警20日19時許先發布新聞稿稱，7月20日上午9時許，中國海警一艘小型巡邏艇位仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓「非法」坐灘57號艦釋放兩艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂沖撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

新聞稿表示，中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。事發後，菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白。

中國海警要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作，並強調將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

路透發自馬尼拉的報導則指出，菲律賓方面表示，周一在仁愛礁發生衝突時，中國海警人員以木棍猛烈擊打菲國一名海軍的頭部，並導致一艘海軍橡皮艇受損。

菲律賓軍方呼籲中國解放軍和中國海警，包括其海上民兵，停止在西菲律賓海的非法、脅迫、侵略和欺騙行為，並遵守 2016年仲裁裁決，「該裁決確認了菲律賓根據國際法享有的合法海洋權利」。

美國國務院隨後譴責中國在南海仁愛礁對菲律賓海軍人員採取的「危險和侵略性」行動。美國國務院發言人在一份聲明中表示，「中國對菲律賓合法海上行動的令人不安的挑釁行為破壞了地區和平與穩定，並直接違背了中國一再作出的和平解決爭端的承諾。」

東協外長會議今天（21日）將在今年東協輪值主席國菲律賓首都馬尼拉舉行。大陸外交部發言人20日宣布，中共外長王毅將於22日出席在馬尼拉舉行的中國—東協外長會。美國國務卿魯比歐預計今日抵達馬尼拉。

本月12日為南海仲裁案裁決十周年，美國、菲律賓、日本、澳洲、英國等14國當日曾發表共同聲明，強調2016年的仲裁裁決具有「最終且具法律拘束力」的效力。北京則重申南海仲裁案裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」，中國對該裁決不接受、不承認。

南海 衝突 菲律賓

延伸閱讀

誰先動手？海上爆衝突菲控持棍傷人 中國海警：對等反制

南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

中菲再爆南海摩擦 菲軍稱海軍人員在仁愛礁遭陸海警持棍擊頭

東協外長會議將聚焦伊朗緬甸南海 盧比歐、王毅出席受矚目

相關新聞

習9月訪美 陸外交部：保持溝通

美國國務卿魯比歐十九日表示，大陸國家主席習近平九月赴美訪問行程仍按計畫推進中。大陸外交部昨回應，中美雙方就年內元首互動安排保持了溝通，並宣布外長王毅將於廿二日出席在菲律賓舉辦的東協外長會；至於會議期間是否與魯比歐會面，僅說具體情況會適時發布。

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

中國大陸與菲律賓20日在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警20日深夜11時發布影片指證，這次衝突是菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中泰聯合聲明 泰國重申支持中國「一國兩制」方針

應大陸國務院總理李強邀請，泰國總理阿努廷7月16日至20日對中國進行正式訪問。20日，雙方發表兩國關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明，當中提及「泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的『台獨』。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

中資高層菲律賓撕票案 嫌犯自美遣返北京

兩名中國醫療器材公司的高層人員6月遠赴菲律賓洽公，遭設局綁架撕票，轟動海內外。新華社稱，涉於境外綁架殺害中國公民的主要疑犯劉某文20日在北京首都國際機場被移交中國警方。公安部強調，這是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。

陸官媒稱要跟英鋼國有化「算帳」 分析：將成中英關係挑戰

英國政府日前宣佈已通過相關立法，將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，陸官媒環球時報20日社評稱要給英國算算強吞英鋼的帳，時值英國新任首相柏能上台，學界認為，英鋼一事或成未來數年中英關係挑戰。

首次公布！日防衛省指陸艦艇在專屬經濟區內進行射擊

日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，中國與俄羅斯海軍共4艘艦艇19日在沖之鳥島（沖之鳥礁）西南海域航行，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在日本專屬經濟區（EEZ）內實施了機槍射擊訓練，為首次對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。