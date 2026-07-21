中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

中國大陸與菲律賓20日在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警20日深夜11時發布影片指證，這次衝突是菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中國海警20日19時許先發布新聞稿稱，7月20日上午9時許，中國海警一艘小型巡邏艇位仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓「非法」坐灘57號艦釋放兩艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂沖撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

新聞稿表示，中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。事發後，菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白。

中國海警要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作，並強調將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

路透發自馬尼拉的報導則指出，菲律賓方面表示，周一在仁愛礁發生衝突時，中國海警人員以木棍猛烈擊打菲國一名海軍的頭部，並導致一艘海軍橡皮艇受損。

菲律賓軍方呼籲中國解放軍和中國海警，包括其海上民兵，停止在西菲律賓海的非法、脅迫、侵略和欺騙行為，並遵守 2016年仲裁裁決，「該裁決確認了菲律賓根據國際法享有的合法海洋權利」。

美國國務院隨後譴責中國在南海仁愛礁對菲律賓海軍人員採取的「危險和侵略性」行動。美國國務院發言人在一份聲明中表示，「中國對菲律賓合法海上行動的令人不安的挑釁行為破壞了地區和平與穩定，並直接違背了中國一再作出的和平解決爭端的承諾。」

東協外長會議今天（21日）將在今年東協輪值主席國菲律賓首都馬尼拉舉行。大陸外交部發言人20日宣布，中共外長王毅將於22日出席在馬尼拉舉行的中國—東協外長會。美國國務卿魯比歐預計今日抵達馬尼拉。

本月12日為南海仲裁案裁決十周年，美國、菲律賓、日本、澳洲、英國等14國當日曾發表共同聲明，強調2016年的仲裁裁決具有「最終且具法律拘束力」的效力。北京則重申南海仲裁案裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」，中國對該裁決不接受、不承認。