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中泰聯合聲明 泰國重申支持中國「一國兩制」方針

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院總理李強20日在北京人民大會堂與泰國總理阿努廷舉行會談後，共同見證兩國簽署貿易、農業、海關、科技、人工智能教育、航空航天、知識產權、媒體、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。中新社
大陸國務院總理李強20日在北京人民大會堂與泰國總理阿努廷舉行會談後，共同見證兩國簽署貿易、農業、海關、科技、人工智能教育、航空航天、知識產權、媒體、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。中新社

應大陸國務院總理李強邀請，泰國總理阿努廷7月16日至20日對中國進行正式訪問。20日，雙方發表兩國關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明，當中提及「泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的『台獨』。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

泰國前任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）2025年2月5日至8日對中國進行正式訪問時，兩國發表的聯合聲明也有泰方支持中國「一國兩制」方針等涉台內容。

阿努廷於2025年9月接替貝東塔出任泰國總理，此行是阿努廷就任總理後首次正式訪問中國。在出席於上海舉行的2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議後，阿努廷轉赴成都參訪，並為泰國駐成都總領事館投資處揭牌。19日，阿努廷抵達北京，20日先後與中共全國人大常委會委員長趙樂際、國務院總理李強會面。

據新華社報導，在與李強會談後，阿努廷與李強共同見證兩國簽署貿易、農業、海關、科技、人工智能教育、航空航天、知識產權、媒體、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。

大陸外交部官網則於20日深夜發布兩國此次發表的聯合聲明。聲明還提及，雙方同意建立中泰外長、防長「2+2」戰略對話機制，加強雙方協調和戰略溝通；雙方同意盡快達成下一個《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃》；雙方將加強執法司法合作，深化引渡和刑事司法協助領域合作；泰方全力支持中方主辦2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議等內容。

泰國 一國兩制 國務院

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