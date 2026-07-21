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陸統戰片「澎湖海戰」 上映前6天突撤檔

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

原定七月廿五日在大陸上映的歷史戰爭電影澎湖海戰」，上映前六天突然傳出撤檔。據「敖廣國漫」微信公眾號十九日發布通知，片方接獲主管機關要求後，同意臨時撤檔，新上映時間將另行通知。

通知顯示，「澎湖海戰」原定七月廿五日上映，現將臨時取消上映。該片的數位版發行通知及「母盤製作」也不再透過相關平台上架。「母盤製作」指電影在剪輯、特效、調色和混音全部完成後的最終原始版本。

「澎湖海戰」官方微博五月廿二日宣布定檔七月廿五日，並發布長約一二五秒、名為「天下大勢，乘風而來」的定檔預告片。預告片中，旁白講述：「施琅聽命，朕命你統領舟師，進取澎湖，攻下台灣，還天下一個圓滿」，片尾並強調「統一台灣，勢不可擋」。

電影官方微博此前也寫著「澎湖是中國的澎湖，台灣是中國的台灣」、「台灣自古是中國不可分割的一部分」等統戰文宣內容。

該片以一六八三年施琅率福建水師攻打澎湖、擊敗明鄭水師的歷史事件為背景，由香港導演鄭保瑞執導，王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、胡軍、趙麗穎及倪大紅等人出演。

該片自籌備以來，便因涉及清軍攻取台灣的歷史背景，以及宣傳內容帶有明顯的兩岸政治意涵，引發討論。

據公開資料，該片於二○二四年開拍。為重現海戰場面，劇組在福建泉州及江蘇無錫搭建大規模實景，並製作多艘一比一復刻古戰船，一度被視為二○二六年大陸暑期檔的重點戰爭大片。

值得注意的是，距離原定上映日僅剩數天，該片仍未全面開放預售，官方宣傳動作也相對有限。外界因此質疑，電影是否已取得俗稱「龍標」的公映許可證。

此外，該片出品方之一的江蘇星皓電影有限公司近期出現股權、資本及管理層變動。

澎湖 電影 兩岸

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