中菲再爆南海衝突 互控先動手

中菲南海衝突再起，菲武裝部隊昨表示，一名菲海軍人員當天在仁愛礁附近，遭到大陸海警人員持棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。大陸海警則指，菲人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員，事發後，菲方歪曲事實、反誣中方。

菲武裝部隊昨透過官方臉書聲明，一艘隸屬大陸海警二一五六○艦、載有八人的剛性充氣艇，當天駛近停泊在仁愛礁的菲軍艦「馬德雷山號」，並繞行拍攝照片及影片。菲方隨後出動二艘橡皮艇，試圖以「冷靜且非對抗方式」驅離大陸海警船，但大陸海警人員作出激烈反應，以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷，並損壞菲方橡皮艇。

聲明批評大陸海警此次行動罔顧人員安全，危及菲方官兵生命，並加劇南海緊張局勢。並稱，儘管面對大陸海警的「侵略與暴力」，菲武裝部隊人員仍保持專業與紀律，依照交戰規則行動，並在菲專屬經濟海域內執行合法任務。菲在仁愛礁的駐留及補給行動會持續進行，不會因任何脅迫或侵略行為而停止。呼籲中方遵守南海仲裁裁決。

大陸海警昨發布，昨上午九時許，大陸海警一艘小型巡邏艇於「中國仁愛礁」附近海域例行巡邏時，菲非法「坐灘」五十七號艦釋放二艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍堵衝撞中方巡邏艇。期間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

陸方稱，事發後菲方歪曲事實、反誣中方。中方要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。並稱，大陸海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，開展維權執法活動。

這是中菲在南海最新衝突。事件發生之際，菲律賓本周將主辦東協外長會。中菲外長預計在會議期間會晤。