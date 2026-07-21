習9月訪美 陸外交部：保持溝通

美國國務卿魯比歐十九日表示，大陸國家主席習近平九月赴美訪問行程仍按計畫推進中。大陸外交部昨回應，中美雙方就年內元首互動安排保持了溝通，並宣布外長王毅將於廿二日出席在菲律賓舉辦的東協外長會；至於會議期間是否與魯比歐會面，僅說具體情況會適時發布。

美國總統川普五月訪問北京後，邀請習近平九月廿四日回訪美國，但他上周發表全國談話時，又聲稱北京介入二○二○年美國總統大選，危及兩國休戰態勢。北京隨後駁斥了川普的指控，稱其毫無根據。

不過，魯比歐十九日從美國啟程前往馬尼拉出席東協系列會議前受訪表示，預期習近平訪美的行程將在九月發生，並指北京持續派員赴美參與籌備。大陸外交部發言人林劍昨回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

港媒南華早報上周引述知情人士說法稱，大陸外交部副部長馬朝旭本周將前往華盛頓，推估是為了習近平訪美而鋪路。馬朝旭還可能前往邁阿密，這意味著習近平年底可能再赴美出席Ｇ二○峰會。

林劍昨並宣布，王毅將於廿二日出席在馬尼拉舉行的大陸—東協外長會議，並於廿三日至廿五日出席在吉爾吉斯舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議並訪問吉爾吉斯。

對於魯比歐十九日表示，他對在東協會議期間與王毅會面持開放態度，林劍昨僅表示「有關的具體情況我們會適時發布，請保持關注」。

王毅與魯比歐上一次直接溝通是在六月卅日通電話。王毅當時表示，五月兩國元首在北京達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識要堅定走下去，並且強調「台灣議題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

紐約時報中文網昨刊文分析，大陸外交部駁斥川普的介選說，但是回應相對克制，表明北京不願意讓這一指控破壞雙方數月來共同努力維護的關係。中國問題專家認為，在北京看來，川普的演講是期中選舉前向美國選民進行的政治表演，並非針對中美關係。