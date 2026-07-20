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誰先動手？海上爆衝突菲控持棍傷人 中國海警：對等反制

中央社／ 台北20日電
菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭大陸海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。圖／截自菲律賓武裝部隊臉書
菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭大陸海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。圖／截自菲律賓武裝部隊臉書

菲律賓軍方今天指控中國海警在南海仁愛暗沙持棍傷人。中國海警今天晚間反稱，是菲方人員首先使用划槳、長棍等工具攻擊中方執法人員，而中方採對等反制措施，「最大限度保持理性克制」。事件再次凸顯菲中在南海的主權爭議問題。

菲律賓軍方聲明指出，舷號21560的中國海警船今天派出搭載8人的剛性充氣船（RHIB），「非法接近」擱淺於仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），近距離繞行拍攝照片及影片。

菲律賓軍方表示，今天派出2艘橡皮艇，以「冷靜且非對抗方式」驅離中國海警RHIB，但中方人員卻以木棍擊打一名菲律賓海軍士兵頭部，造成這名士兵受傷，並損壞菲軍橡皮艇。

今天晚間中國海警局也發出聲明。聲明稱，今天上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇位「中國仁愛礁」附近海域例行巡邏時，菲律賓釋放2艘橡皮艇，無視中國多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具「惡意攻擊」中方執法人員。

聲明稱，中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，「最大限度保持理性克制」。

聲明又說，事發後，「菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白。我們要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。」中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

馬德雷山號是一艘老舊軍艦，菲律賓於1999年將它拖至仁愛暗沙擱淺，作為在南海主張主權的前哨據點，並長期派兵駐守。中國持續要求菲方拖離這艘軍艦，菲方則拒絕撤離，並多次指控中方阻撓補給行動。

菲律賓 南海 中方

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