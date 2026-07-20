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川普對中軟硬兼施 紐時：中國大陸回應相對克制

中央社／ 台北20日電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普日前在一次演講中聲稱，中國從2020年大選期間開始實施「史上最大規模的選舉數據入侵」。中國隨後駁斥了川普關於中國干預美國大選的指控，稱其毫無根據。「紐約時報」指出，北京的回應相對克制，表明他不願讓這一指控破壞雙方數月來共同努力維護的關係回暖趨勢。

中國外交部發言人林劍17日表示，中國「沒有興趣也從未干涉美國大選」，並稱這些指控「無端抹黑中國」。與此同時，中方也反過來對華盛頓提出了一項籠統的指責，稱美國動輒干涉他國內政。

報導指出，中方的回應措辭強硬，但並未要求美方撤回言論，也未發出懲罰威脅。在中國社群媒體上，平時高調的民族主義評論人士大多保持沉默。中國問題專家表示，這表明北京方面認為川普的演講是期中選舉前向美國選民進行的政治表演。

據稱，這凸顯出北京方面希望維持今年5月川普與中國國家主席習近平在峰會上達成的休戰局面。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，川普在演講中對中國的措辭「確實強硬」。但她又說，川普近幾個月已經積累了大量善意，「雙邊關係具有一定的韌性」。

專家們表示，從北京的角度來看，川普是出於國內政治目的而將矛頭對準中國。中國官員明白，共和黨在期中選舉前面臨壓力。上海復旦大學美國研究專家吳心伯表示，川普的演講是通過渲染外國干預的論調來動員選民。「川普打這張牌主要是為了國內政治，並不是針對中美關係」。

在20日的中國外交部例行記者會上，針對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，中國國家主席習近平即將於9月對美國進行的訪問仍在按計劃進行，中方是否認為此次訪問仍在按計畫進行？林劍表示，美中就雙方元首的互動安排保持了溝通。

川普 紐約時報 華盛頓

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