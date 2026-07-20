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中菲再爆南海摩擦 菲軍稱海軍人員在仁愛礁遭陸海警持棍擊頭

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸海警人員以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷。圖／取自菲律賓武裝部隊臉書
大陸海警人員以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷。圖／取自菲律賓武裝部隊臉書

菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭大陸海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。

據菲律賓武裝部隊20日在官方臉書發布的聲明，一艘隸屬大陸海警21560艦、載有8人的剛性充氣艇，當天駛近停泊在仁愛礁的菲律賓軍艦「馬德雷山號」，並繞行拍攝照片及影片。

聲明稱，隨後出動2艘橡皮艇，試圖以「冷靜且非對抗方式」驅離大陸海警艇，但大陸海警人員作出激烈反應，以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷，並損壞菲方橡皮艇。

聲明表示，西部司令部已立即為受傷人員提供醫療協助，目前正與「馬德雷山號」聯繫，確認傷勢及是否需要進行醫療後送。

聲明批評，大陸海警此次行動罔顧人員安全，危及菲方官兵生命，並加劇南海緊張局勢。

聲明並稱，儘管面對大陸海警的「侵略與暴力」，菲律賓武裝部隊人員仍保持專業與紀律，依照交戰規則行動，並在菲律賓專屬經濟海域內執行合法任務。

聲明強調，將持續維護該國主權權利與管轄權，在仁愛礁的駐留及補給行動也會持續進行，不會因任何脅迫或侵略行為而停止。

聲明同時呼籲大陸解放軍、大陸海警及海上民兵，停止在南海採取「非法、脅迫、侵略及欺騙性行動」，並遵守2016年南海仲裁裁決。

仁愛礁位於南沙群島，菲律賓稱為阿雲津礁。菲方自1999年起將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」擱淺於此，並派員駐守，近年多次因補給行動與大陸海警發生衝突。

這是中菲近期在南海發生的最新一起摩擦。事件發生之際，菲律賓本周將主辦東南亞國家協會（東協）外長會議。大陸外交部此前已確認，大陸外長王毅將出席，中菲外長預計也將在會議期間會晤。

菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭大陸海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。圖／截自菲律賓武裝部隊臉書
菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭大陸海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。圖／截自菲律賓武裝部隊臉書

南海 海軍 菲律賓 大陸海警

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