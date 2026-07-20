我國取消柬埔寨簽證便利措施 陸外交部批民進黨「脅迫他國」

我國日前宣布取消柬埔寨國民來台簽證便利措施，並指柬埔寨政府長期未以平等互惠方式回應我國善意，且多次配合大陸發表貶抑我國主權、甚至隱含支持武統的不當聲明。大陸外交部20日下午回應稱，柬埔寨政府的立場充分表明，民進黨當局謀「獨」行徑不得人心，沒有市場。

大陸外交部發言人林劍20日主持例行記者會。有媒體提問，台灣外事部門17日宣布取消對柬埔寨的簽證便利措施，並稱柬埔寨「背叛了台灣的善意，轉而發聲支持一個中國政策」。柬埔寨外交和國際合作部其後表示，柬方視台灣為中國的一個省，不會改變堅持一個中國原則的立場，中方對此有何評論？

林劍回應，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識。民進黨當局利用人員往來的便利措施，脅迫他國，公然挑戰一個中國原則這一國際關係的基本準則，再次暴露出「台獨」分裂的邪惡本質。

林劍指出，柬埔寨政府的堅定立場充分表明，民進黨當局謀「獨」行徑不得人心，沒有市場。我們正告民進黨當局，歷史大勢不可阻擋，「台獨」註定是死路一條。中國人民反對「台獨」分裂、爭取國家統一的正義事業必將得到越來越多的理解和支援。

我外交部17日宣布，基於維護國家尊嚴及入出境安全，決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施。

外交部表示，柬國政府長期並未以平等互惠方式回應我國善意，更屢次公開配合中國發表貶抑我國主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害我國國家尊嚴及人民情感。

據柬中時報報導，對此，柬埔寨外交部表示，柬埔寨始終視台灣為中國的一個省，並堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。