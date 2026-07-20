快訊

謝賢病逝享壽89歲！謝霆鋒緊急返港送父最後一程「永遠四哥」遺願曝光

川普硬擠西班牙捧盃合照！全場8.2萬人噓爆 分貝瞬間飆高

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平9月如期訪美？陸外交部：中美就此保持溝通

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人林劍表示，中美就年內兩國元首互動安排保持溝通。路透
大陸外交部發言人林劍表示，中美就年內兩國元首互動安排保持溝通。路透

針對美國國務卿魯比歐表示，大陸國家主席習近平預定9月訪問美國的行程仍依照計畫推動，大陸外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

美國總統川普上周指控中國政府透過竊取2.2億筆美國選民資料，干預美國2020年總統大選。川普再次提出這項指控的時機，正值習近平計劃數月後訪問美國之前。

不過，魯比歐在啟程前往馬尼拉出席東協外長會議前向媒體表示，「我們預期這趟訪美行程將於9月舉行。他們（中方）仍持續派遣團隊前來進行相關準備。除此外，我沒有聽到更多的消息。」

林劍在20日下午舉行的例行記者會上回應關於魯比歐相關談話時作上述表示。另，對於台灣外交部日前宣布取消對柬埔寨的簽證便利措施，林劍則指出，民進黨當局利用人員往來便利措施脅迫他國，公然挑戰一個中國原則這一國際關係基本準則，再次暴露出台獨分裂的邪惡本質。

林劍稱，柬埔寨政府的堅定立場充分表明，民進黨當局謀獨行徑不得人心、沒有市場。「我們正告民進黨當局，歷史大勢不可阻擋，台獨註定是死路一條」。

習近平 川普 外交部 魯比歐

延伸閱讀

入境便利措施遭停止 柬埔寨：始終視台灣為中國的一省

魯比歐：習近平9月訪美行程照常推動 未受川普指控干預大選影響

影／美軍精準轟炸伊朗多處畫面曝！川普：獻給陣亡士兵

巴紐無預警關我代表處 林佳龍指將檢討天然氣採購：採取必要因應

相關新聞

習近平9月如期訪美？陸外交部：中美就此保持溝通

針對美國國務卿魯比歐表示，大陸國家主席習近平預定9月訪問美國的行程仍依照計畫推動，大陸外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

1997回歸後首次 香港立法會全體議員89人抵北京研修1周

香港立法會全體89名議員19日抵達北京，參加為期一周的「國家事務研修考察」。港媒報導稱，這是香港回歸以來首次由全體立法會議員赴北京參與相關研修活動，行程涵蓋拜訪中央港澳辦等機構、專題講座及實地考察，內容包括5年規畫制定、國家安全、數字中國建設及AI等領域。

【重磅快評】當中國好感度勝美國 宣揚紅色恐怖有效嗎？

賴清德在黨的全代會上高呼，黨內同志要共同反對中國「紅色恐怖」對台灣的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓民主台灣走回頭路，變成中國台灣。但這一「反對紅色恐怖」的命題，不但早已背離了時代，它的召喚力更已低到不能聞問的地步。

入境便利措施遭停止 柬埔寨：始終視台灣為中國的一省

外交部本月17日宣布，基於維護國家尊嚴及入出境安全，決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施。據柬中時報報導，對此，柬埔寨外交部表示，柬埔寨始終視台灣為中國的一個省，並堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

陸公告20日至22日東海部分海域進行火箭發射 禁止駛入

上海海事局發布航行警告，7月20日至22日，每日6時至12時，東海部分海域進行火箭發射，禁止駛入。根據公告的座標位置，警戒區域約在上海洋山深水港東北方，推估應是總部位於山東海陽的商業航天企業「東方空間」的「引力一號」遙四運載火箭將進行衛星發射任務。

上海AI大會 台企組團參展秀實力

二○二六世界人工智慧大會（ＷＡＩＣ）日前在上海舉行，陸媒報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示ＡＩ晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果，並稱今年台企參展規模較去年增加十餘家。台灣業界人士表示，兩岸在ＡＩ領域具互補性，台灣擁有電子製造供應鏈優勢，大陸則具市場規模與應用場景，期待深化產業合作；台企可將ＡＩ構想帶到大陸落地，透過合作加快發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。