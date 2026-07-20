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示警民眾赴中 兩岸官員：宗教人士與公職高風險群

中央社／ 台北20日電

近期民眾赴中國大陸遭中共官方騷擾、盤查與關押案例頻傳，兩岸官員指出，宗教人士與公務員都是赴中國高風險族群，甚至在特定機關任職的公務人員親屬，赴中時都有可能遭遇盤查。

大陸委員會日前指出，自民國113年1月1日起至今年7月15日止，台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由、計395人。

兩岸官員表示，實際遭留置、盤查與限制人身自由的數字一定遠高於「395人」，近期所發現的系統性現象，是在安全機構任職的公務員遭到盤查，例如日前發生2位現任與退職員警遭盤查，在赴陸前就已被掌握；而先前法官和移民署官員也有類似案例，且在特定公務機關任職的公務員家人，赴陸時也有可能遭到中共官方盤查。

兩岸官員指出，現行台灣法律架構，只能規範一定職等以上的公務員不能赴陸，無法規範所有公務員不能去中國大陸，因此只能一再提醒風險；若非去不可，需確定人身安全並帶乾淨手機，因為先前案例是當事人的手機資料都全被中方複製。

至於宗教人士的風險，兩岸官員提到，一貫道已被中共認定是邪教，個案顯示，即便民眾赴陸沒有傳教、單純是觀光也被關押，而傳教跟聚眾活動都是中共打壓的範圍，「會道門」是中共的打擊對象。

至於中共近期強力拘捕宗教人士，兩岸官員分析，是因為中國經濟不好，中共擔心民眾在聚眾過程中，產生相互抱怨心態，且因物質生活不好，升高政權的反感度，因此在關於信仰層面，對宗教人士關押行為會變多。

對於中國跨國鎮壓，國安官員表示，中國7月1日施行「民族團結進步促進法」生效後，第一件發生在台灣的跨國鎮壓為印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遇襲案。

兩岸官員統計，現階段統計121人、共135人次，遭到中共以台獨頑固份子、台獨打手幫兇等名義進行跨境鎮壓，也有中國民運人士遭到假冒台灣媒體的人士意圖釣個資，在海外遭到當地中國人恐嚇的案例。

國安官員解釋，跨國鎮壓（Transnational Repression,TNR）對各國是新樣態，突然間要大量面對且遭遇的型態不盡相同，例如加拿大、澳洲等國，要處理境內華人遭中國人騷擾打壓等意想不到的行為，各國現在開始檢討現行法制，展開國際合作嚴密保護自己國民。

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