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【重磅快評】當中國好感度勝美國 宣揚紅色恐怖有效嗎？

聯合報／ 主筆室
民進黨舉行第廿二屆第一次全國黨員代表大會，總統兼黨主席賴清德（左）致詞強調面對紅色恐怖，不讓台灣民主走回頭路。記者潘俊宏／攝影
民進黨舉行第廿二屆第一次全國黨員代表大會，總統兼黨主席賴清德（左）致詞強調面對紅色恐怖，不讓台灣民主走回頭路。記者潘俊宏／攝影

賴清德在黨的全代會上高呼，黨內同志要共同反對中國「紅色恐怖」對台灣的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓民主台灣走回頭路，變成中國台灣。但這一「反對紅色恐怖」的命題，不但早已背離了時代，它的召喚力更已低到不能聞問的地步。

如果「紅色」傳遞的概念變成了質優價廉的中國製造，是席捲全球今年即將破千萬輛人類首次達成的汽車出口數字；是在超級摩托車錦標賽六度擊敗眾豪門奪冠的張雪機車；是用網繫捕捉精準實現一子級火箭回收讓馬斯克的SpaceX股價跌至承銷價以下的太空實力；更是皮尤最新的調查中，36個國家竟有25個國家對它的好感度超過美國，「紅色」還能算是一種恐怖嗎？

「紅色恐怖」這種必須回溯一百年的史達林主義或是六十年前文革時期的毛主義的歷史命題，拿到21世紀已走過1/4的年頭，在一個執政黨的黨代會上大肆鼓吹，難道不顯得迂腐、陳舊與保守嗎？或者說，賴清德自己都不覺得羞愧與害臊嗎？

後世的人研究歷史，當讀到這份2026年的講詞時，恐怕恍惚間會以為他讀到的是1956年蔣中正的語錄。這種寄寓於時代錯置之下的精神錯亂，正是如今民進黨極其駭人的精神狀態。

這種不願直視現實，將所處時代以強烈主觀意志強行擰回到冷戰初啟年代，將東西隔著鐵幕用最緊繃的神經盯住對方一舉一動的歲月，毫不赧顏地搬到現下，用比阿Q都還要Q上千倍的犬儒精神，強迫全民回到那個曾經凍結的時空，無異於痴人說夢，完全沒有成功的可能。

大陸如今體制是西方政治學教科書迄今無法解釋的難題。因為它處於西方理論中全然矛盾以至於無法並存的特徵與現象。亦即，它既擁有強大的基層動員與戰略執行力，卻又能夠十分高效回應民意，並藉由自我檢驗與回應外界批評，完成自我矯正與更新。

最典型的例子即是「反腐」。西方的理論裡，腐敗是專制的孿生物，但習近平10餘年持續不斷地強力反腐，反讓美國的合法遊說都更像一種制度性的腐敗。

在西方理論中，強大的動員能力意味著它必是極權的或專制的，而它必然不能回應民意；而能夠回應民意的體制必然隸屬民主的範圍。但西方卻無法給予中共這種似乎也能回應民意的體制一頂民主的帽子，因為這將危及自身的體制合法性，特別是根深蒂固地自認的「優越性」。

亦即，怎能讓地球出現了一種也叫「民主」卻比西方民主更有能力與實績的民主呢？所以，它必須繼續被打入「威權」與「專制」的大牢裡，不得翻身。但這並不能解決理論圈子裡的困惑，寫過《歷史的終結》的法蘭西斯．福山嘗試承認中共體制的進步性，卻仍然否定它能夠納入民主的門類。

問題在於，當西方對這種體制惶惑不安的同時，自身的體制卻開始了極其迅猛的衰退與崩壞；它不是滑向了所有邊緣人群的人權竟高過一般人群的混亂而過度低效的左派自由主義，就是準備走向已有十分鮮明法西斯主義特徵的極右狂潮。而全球也因此走向了十分堪憂的叢林世界，一場足以毀滅地球數十次的第三次世界大戰已經等在人類的門外，逡巡不去。

賴清德的腦殼子裡，似乎從來都不清楚，這個地球早已沒有了他以為的那個經典的「民主陣營」。當川普就像一個惡棍，跟街區裡的所有商戶勒索上貢的財物，包括強迫台灣將最先進的半導體製造能力遷往美國；並且意欲占領他國的領土與資源，例如格陵蘭島，而歐洲也只敢唯唯諾諾地應和，內部更是亂成一鍋粥時，「民主陣營」不只名存實亡，而是早已隨風飄逝，不知所蹤。

但真正讓賴清德的這一「紅色恐怖」呼喊變得像個笑話的，是民進黨自身就是在島上畸形生長的「綠色恐怖」。從蔡政府到賴執政迄今10年，民進黨任由1450與青鳥四處出征，毫無尺度地凌辱反對者，試圖讓所有人噤聲，民眾要說出一句真話，都先要抱持勢必會被團滅的覺悟。

不只是它的側翼打手，連政府衙門亦復如此。譬如最近，基層員警質疑陸委會以有赴陸員警被盤查而要求警察不要前去大陸恐怕言過其實，認為被盤查者一定是先有一些不正當行為才會被查，陸委會卻直接扣上「幫助中共進行認知作戰、混淆視聽、洗白罪行」的大帽子。

當民眾直觀感受到的「綠色恐怖」，都已遠遠超過他們被鋪天蓋地灌輸的、但不知真假的「紅色恐怖」時，這種「紅色恐怖」的恫嚇性宣傳就已經失效了。民眾只感到民進黨不准他們買MG、小米、比亞迪汽車，以及華為手機、張雪機車的綠色專制，還管什麼「紅色恐怖」呢？

賴清德

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