上海AI大會 台企參展升溫

二○二六世界人工智慧大會（ＷＡＩＣ）日前在上海舉行，陸媒報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示ＡＩ晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果，並稱今年台企參展規模較去年增加十餘家。台灣業界人士表示，兩岸在ＡＩ領域具互補性，台灣擁有電子製造供應鏈優勢，大陸則具市場規模與應用場景，期待深化產業合作；台企可將ＡＩ構想帶到大陸落地，透過合作加快發展。

陸媒報導，今年ＷＡＩＣ再度迎來台企「組團」參展，受國台辦海峽經濟科技合作中心邀請，台灣ＡＩ代表性企業第二次亮相「兩岸人工智慧融合發展創新展區」，參展企業數從去年的十家拓展至二十餘家，匯集工業富聯、聯發科、日月光等企業，展示ＡＩ晶片、伺服器、工業智造、智慧運動、智慧駕駛及元宇宙應用等技術成果。

台企喬山健康科技集團展示「ＡＩ＋物聯網家庭健身新生態」，智慧體脂秤可透過採集身體數據建立個人健康畫像，生成個性化健康與健身方案。喬山中國區總部執行長李永楷表示，該解決方案兼具智能化、個性化與場景式特點，與ＷＡＩＣ主題契合。台灣電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠表示，兩岸在ＡＩ領域具有互補性，台灣擁有完整電子製造供應鏈，大陸具市場規模、產業體系及應用場景，期待深化產業合作。