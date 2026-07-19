陸國開行前行長涉嚴重違紀違法被查 曾任廣東副省長

中國大陸持續加強反腐「打虎」行動。中共中央紀委國家監委網站19日發布消息指出，大陸國家開發銀行前黨委副書記、前行長歐陽衛民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

觀察者網指出，歐陽衛民出生於1963年1月，湖南衡陽人，是高級經濟師、大陸國務院政府特殊津貼專家。歐陽衛民1986年12月加入中國共產黨，1986年8月參加工作，復旦大學經濟系中國經濟思想史專業畢業，研究所學歷。

歐陽衛民長期在中國人民銀行（大陸央行）工作，擁有豐富金融業經驗，並曾任大學講師及中投公司副總經理。2011年至2013年，歐陽衛民任廣州市政府副市長、黨組成員，後任增城市委書記、增城區委書記。2018年，歐陽衛民任廣東省政府副省長、黨組成員，廣州市委副書記。

2019年，歐陽衛民回歸金融系統，出任國家開發銀行行長、黨委副書記。2023年，歐陽衛民被免去國家開發銀行黨委副書記職務，由譚炯接任。

公開資料顯示，國家開發銀行成立於1994年，是直屬大陸國務院領導的政策性金融機構。2008年12月，國開行改制為國家開發銀行股份有限公司；2015年3月，大陸國務院明確國開行定位為開發性金融機構。國開行主要承擔中長期信貸、對外投融資合作等職能。

觀察者網提到，近年來國開行已有多名高層被查，包括國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，國家開發銀行原行務委員郭林、原監事長姚中民等。同時，另有分析提到，歐陽衛民案最值得關注的在於「離任三年後被查」。長久以來，大陸金融體系內一度存在著一種隱性共識，即只要平安退休或離任數年，過往問題便可「翻篇」。然而，近年來類似歐陽衛民等的一系列案例打破這種幻想。

此外，儘管目前歐陽衛民落馬消息未有更進一步消息，但有消息指出，歐陽衛民曾與近期因嚴重違紀違法遭開除黨籍與公職（雙開）的中共中央政治局前委員、前新疆黨委書記馬興瑞，在廣東任職期間存在工作交集。

據悉，馬興瑞為技術官僚出身，長期任職於航太部門，被譽為「航天少帥」。2013年3月離開軍工企業後，歷任工信部副部長、國家航天局局長等職務。同年11月，馬興瑞轉赴地方任職，先後擔任廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記、廣東省長。而馬興瑞任廣東省委副書記、省長期間，歐陽衛民曾任廣州市委副書記、廣東省副省長。