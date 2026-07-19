快訊

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

AI時代台灣站哪邊？陸官媒：勿成美國「遏華鏈條」配角

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議近日在上海舉行，大陸官媒環球時報刊文談及AI競爭下台灣角色指出，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」，應參與兩岸AI產業融合發展。圖／取自央視
2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議近日在上海舉行，大陸官媒環球時報刊文談及AI競爭下台灣角色指出，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」，應參與兩岸AI產業融合發展。圖／取自央視

人工智慧（AI）時代台灣將站在哪一個陣營日益受到中國大陸關注。大陸官媒環球時報18日指，台灣「恰好處在這場衝突的前沿」，應思考在AI時代扮演何種角色。文章稱，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」、「去中國化」敘事中的配角，而應成為兩岸AI產業融合發展的合作共贏者、以科技助推中華民族復興的積極參與者，並成為全球AI治理實踐參與者。

環球時報18日刊登署名海風文章「確保人工智慧始終處於人類控制之下，台灣應承擔什麼角色？」寫道，2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議在上海舉行，大陸國家主席習近平指出，全球AI技術創新進入活躍期，既蘊含機遇，也面臨治理挑戰。

文章認為，AI競爭已不只是模型與晶片競爭，更涉及人機相處、安全保障、倫理治理及普惠發展等問題。文章稱，習近平提出「堅持開放共贏」「強化風險意識」「鼓勵包容並蓄」「倡導和衷共濟」四點主張，是中國對AI發展的立場表達，並指當前全球AI競爭正受到地緣政治影響，呈現「安全化」「陣營化」趨勢。

文章認為，台灣恰好處在這場衝突的前沿，需思考在這場衝突裡究竟要扮演什麼角色。文章直言，台灣「最不該扮演的角色，是美國技術遏華鏈條上的前哨、人工智慧『去中國化』敘事中的配角」，認為此類角色看似「被需要」，實則「被利用」；看似「站在前沿」，實則「站在火線」，可能削弱台灣長期發展空間。台灣最該承擔的角色，應是兩岸AI產業融合發展合作共贏者，是以科技助推中華民族復興的積極參與者。

文章稱，台灣在先進半導體製造、電子資訊硬體、工程人才及精密工業體系等方面具備基礎。文章認為，若這些能力被綁定於單一陣營技術封鎖邏輯中，台灣可能成為被政治透支的「輸血島」；若置於兩岸科技發展框架下，則有機會參與智慧製造、算力配套、終端應用及規則協同。

文章最後稱，台灣若繼續陷入「逢中必反、逢美必靠」的技術政治框架，錯失的將不只是市場、合作與人才流動，更是參與AI新秩序建構的歷史窗口。因此，台灣還應承擔「確保AI始終處於人類控制之下」的治理實踐參與者角色。

文章認為，台灣在全球AI發展中應承擔的角色有三層：不是對抗前哨，而是合作共贏的重要一方；不是地緣工具，而是科技發展參與者；不是規則接受者，而是區域技術合作治理的實踐者。

文章最後指，AI時代已到來，真正決定台灣未來的是歷史站位，是繼續被「泛化國家安全」敘事牽著走，把自己變成技術冷戰的一部分；或回歸合作、共享、治理、發展的人類共同利益之中，為確保AI始終處於人類控制之下貢獻能力與責任。台灣不能迴避這個問題，也不應站在錯誤的一邊。

美國 去中國化 中國大陸 AI 台灣

延伸閱讀

AI競爭不只拚模型 官媒談陸AI「開放邏輯」：推共建共享

世界人工智能大會／ 習近平喊 AI 賦能 暗批美國

BBC：習近平AI「開源共享」戰略 將北京塑造成領銜包容形象

AI大會兩岸論壇 業界盼深化AI產業交流

相關新聞

外交攻防 捷克眾院議長訪陸 牽動台捷關係

捷克本屆政府去年年底上台，其眾院議長岡村富夫將於廿日至廿四日訪問大陸，這是二○一九年十一月以來捷克眾院議長首度到訪大陸。由於近年台灣與捷克互動良好，岡村富夫此訪大陸是否影響到台捷關係，也備受關注。

AI時代台灣站哪邊？陸官媒：勿成美國「遏華鏈條」配角

人工智慧（AI）時代台灣將站在哪一個陣營日益受到中國大陸關注。大陸官媒環球時報18日指，台灣「恰好處在這場衝突的前沿」，應思考在AI時代扮演何種角色。文章稱，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」、「去中國化」敘事中的配角，而應成為兩岸AI產業融合發展的合作共贏者、以科技助推中華民族復興的積極參與者，並成為全球AI治理實踐參與者。

中共「民族團結進步促進法」如何演進與重構民族政策？

大陸7月1日施行的「民族團結進步促進法」，受到台灣的高度反彈，並多次批評為「跨境鎮壓惡法」，並將矢板明夫遇襲，第一時間「定調」為該法實施後第一起對台跨境鎮壓案例，隨後才「改口」稱為「高度懷疑」、「可能的案例」。實際上在我方政府宣傳下，外界容易忽視該法主要發揮作用的對象，是大陸內部的1億2546萬少數民族，並非在境外、以漢人為主體的台灣。

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

7月12日是荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）對菲律賓提出南海仲裁案裁決，屆滿10周年，菲美日等14國發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力，北京則重申該裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」。相較下，中華民國的國家主權及主權權利同樣受到該裁決嚴重衝擊，賴政府卻連駁斥該裁決、強調「太平島是島非礁」都說不出口。民進黨平時最愛強調護主權，顯然只在「抗中」前提下有效，未免太過廉價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。