遭警告「沒事千萬別去大陸」基層員警質疑政府製造恐慌 陸委會回應

陸委會日前在記者會上披露有一名現職警員與一名退休警員，今年6月赴福建旅遊期間，遭中共國安人員從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，呼籲凡是在特定機敏機關任職的公務員，千萬不要前往中國大陸，而台南市警局日前也對全市員警發出手機警告，但有基層員警質疑在製造恐慌，對此陸委會反批，稱這是典型對吹哨者進行潑髒水以轉移焦點的手法，甚至稱這種指控看起來與國台辦發言人的言論不謀而合，這是在「幫助中共」洗白罪行。

中國時報報導，台南市警局17日以手機軟體轉發陸委會警告，以台灣1名現職警與1名退休警赴陸旅遊遭盤查為例，提醒4000多名警員「公務員沒事千萬別去大陸」。有基層警員對政府提醒感到不屑，認為政府只會恐嚇公務員，私下抱怨「誰理他」。同時基層員警也反感，質疑陸委會案例的真實性，認為這2人應在飯店內先有不正常行為才會遭盤查。

報導提到，台南市蔡姓警官表示曾在許多大陸官方經營的景點出示台灣警察服務證，享受軍公教免門票福利，並未受到盤查。曾在賴清德總統任職台南市長時的隨扈警員，去年暑假赴陸遊玩，申請台胞證時一度被旅行社要求附上在職證明，讓他以為被對岸盯上，結果全程如一般遊客未被關切。

對於上述報導，陸委會18日表示，近日通報遭留置盤查的兩名員警，1人為現職交通分隊小隊長，另1人為已退休的保二總隊警務員。2人於6月24日11時5分入住泉州某民宿後，旋遭6、7名中共國安人員帶往第三地隔離偵訊，訊問時間於當日17時10分結束，隔離訊問時間長達6小時。報導以「基層員警」這種不負責任的泛稱，再夾帶沒有證據的指控「2名員警應在飯店內先有不正常行為才會遭盤查」，這正是典型對吹哨者進行潑髒水以轉移焦點的手法。

陸委會強調，台灣司法警察人員赴中國大陸旅遊後遭中共情報系統留置盤查，已非首例。近年來包含調查局、警政署、移民署、海巡署等具司法警察身份的同仁，都已發生被留置盤查的具體案例，樁樁都是當事人親身經歷並挺身向政府提出示警。

陸委會甚至指出，那種以「自己沒遇到就是造謠」，或是「當事人必有不法行為才被盯上」的指控，看起來與國台辦發言人：「只要不從事違法犯罪活動就可以平平安安」、「台灣政府在惡意炒作、恐嚇民眾」的言論不謀而合，這是在幫助中共進行認知作戰、混淆視聽、洗白罪行。