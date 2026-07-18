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捷克眾議長岡村富夫將訪陸 聚焦經貿合作與觀光交流

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

捷克眾議長岡村富夫將率團訪中，據報導此行目的是為促進雙邊經貿合作與觀光交流。岡村富夫盼吸引更多中國旅客赴捷克，並推動取消捷克公民赴中簽證要求。此行正值北京近年多次因台灣議題批評捷克之際，備受外界關注。

新華社報導，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，捷克眾議長岡村富夫將於7月20日至24日率團訪華。

根據捷克國家通訊社，岡村富夫此次訪問目的是為促進雙邊經濟合作與觀光交流，他還將前往北京、上海、杭州和成都。

岡村富夫曾任捷克旅行社與旅行代理商協會副會長，他希望藉此促進中國旅客赴捷克旅遊，並指目前在歐盟國家中，捷克是僅有的兩個仍需赴中國簽證的國家之一，取消捷克公民赴中國的簽證要求十分重要。

今年4月底，岡村富夫曾與時任中國大陸駐捷克大使馮飆會面。他當時表示，這場會面是應中方要求安排，雙方討論兩國之間開通直飛航線的可能性。馮飆則是在今年6月履新大陸外交部香港澳門台灣事務司司長。

北京曾多次批評捷克違反「一個中國」原則，包括捷克政治人物訪問台灣。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）甫於今年6月率參議院幕僚、學界代表、企業領袖約40人來台訪問，是繼2020年8月後，韋德齊再次率團來訪。對於韋德齊今年再度訪台，捷克政府拒絕提供政府專機，他改搭商業航班前往。捷克總理巴比斯當時表示，此決定是基於捷克在中國大陸的經濟利益。

岡村富夫擔任眾議長的前一任，也就是捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也曾在2023年赴台訪問。

捷克 趙樂際

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