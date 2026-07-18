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王文濤晤印尼部長 籲提供穩定透明礦業政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
7月17日，大陸商務部部長王文濤在上海會見赴陸出席世界人工智能大會的印尼經濟統籌部長艾爾朗加。圖／大陸商務部
7月17日，大陸商務部部長王文濤在上海會見赴陸出席世界人工智能大會的印尼經濟統籌部長艾爾朗加。圖／大陸商務部

大陸商務部王文濤17日在上海會見印尼經濟統籌部長艾爾朗加，盼印尼為礦產資源及產業發展提供公平、穩定、透明的政策環境。印尼總統普拉伯沃上任後，希望讓更多高附加值製造業留在國內，今年更將鎳礦生產配額下調逾三成、恢復年度審批制度，對中資鎳礦企業營運帶來衝擊。

據大陸商務部官網，7月17日，大陸商務部部長王文濤在上海會見赴陸出席世界人工智能大會的印尼經濟統籌部長艾爾朗加。

王文濤表示，中方願與印尼方共同推動雙邊經貿關係持續健康發展，推進中印尼「兩國雙園」等重點項目建設，希望印尼方就礦產資源和產業發展提供公平、穩定、透明的政策環境。

印尼國家通訊社報導，艾爾朗加在會後表示，雙方討論先前簽署的合作備忘錄，其中一項就是「兩國雙園」合作。包括八淡工業園區的發展，經濟特區外經營的中國企業希望也能獲得至少與經濟特區相當的優惠措施。

陸媒「觀察者網」日前報導，印尼擁有全球最大的鎳資源，過去，為了發展下游產業，需要中國的資金、設備和市場，雙方會維持相互依賴的關係。

印尼總統普拉伯沃上台之後，印尼希望繼續推動「下游化」戰略，讓更多高附加值製造業留在國內，也希望借助自己在全球鎳供應中的主導地位，提高財政收入，增強國際市場的話語權。

2026年1月，印尼政府將鎳礦生產配額從2025年的3.79億噸下調至2.5億-2.7億噸，降幅超過30%，配額審批周期由此前實行的3年期模式恢復為年度審批。

這些調整對中國企業帶來直接衝擊。過去十多年，數百億美元的中國資本持續進入印尼，建設礦山、冶煉廠、工業園和港口。截至2026年，中國對印尼鎳產業的累計投資已超過140億美元。

印尼 王文濤 大陸商務部

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