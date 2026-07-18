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美國終止對港緊急狀態命令 美財政部：未恢復香港自治地位

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國務院與財政部17日表示，美國當天部分解除美國總統川普（Donald Trump）於2020年因中國對香港實施國家安全鎮壓而祭出的部分對港制裁及貿易限制，但並未恢復香港的自治地位。圖／美聯社
美國國務院與財政部17日表示，美國當天部分解除美國總統川普（Donald Trump）於2020年因中國對香港實施國家安全鎮壓而祭出的部分對港制裁及貿易限制，但並未恢復香港的自治地位。圖／美聯社

美國國務院與財政部17日表示，美國當天部分解除美國總統川普（Donald Trump）於2020年因中國對香港實施國家安全鎮壓而祭出的部分對港制裁及貿易限制，但並未恢復香港的自治地位。在原本依第13936號行政命令受到制裁的49人中，仍有38人將繼續受到制裁。

美國總統川普於2020年7月14日簽署的行政指令《香港正常化總統行政命令》（第13936號行政命令），目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。

這項行政命令過去五年間每年延長一次，內容包括對涉及香港國安鎮壓的人士實施制裁，並暫停香港基於其原有高度自治所享有的特殊經濟及貿易待遇。

美國財政部指出，雖然國家緊急狀態已經終止，但行政命令的其他內容仍然有效。國家緊急狀態到期不影響依據《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法》所實施的限制措施。

美國財政部發言人強調，不再延長國家緊急狀態，符合美國推動制裁制度現代化的方向，透過精簡制裁措施提升效率與效果，同時避免重複制裁。在原本依第13936號行政命令受到制裁的49人中，仍有38人將繼續受到制裁。

根據香港「明報」整理，被剔除者包括去年3月被制裁的律政司長林定國、駐港國家安全公署長董經緯、警務處前處長蕭澤頤、國安委員會秘書長區志光、警務處助理處長（國安）王忠巡、時任警務處助理處長（國安）趙詠蘭。2020年8月被制裁的警務處前處長盧偉聰，以及2021年7月被制裁的中聯辦前副主任仇鴻及楊建平。

路透指出，此次讓行政命令失效，被視為美方政策的一項重大轉向，也是在近期華府與北京經貿談判、雙方同意調降關稅之後作出的決定。

大陸商務部17日晚間以「答記者問」形式表示，在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾。美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。

另據香港政府新聞公報，港府發言人表示，香港特區政府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

香港 美國 國務院

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