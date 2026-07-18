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朝中友好條約65年 金正恩會見王滬寧
北韓最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩十六日會見到訪的中共政治局常委、全國政協主席王滬寧率領的中國黨政代表團。金正恩表示，「朝中友好合作互助條約」是定義兩國關係的戰略性質、提出戰略方向的國家間條約，在捍衛朝中兩國根本利益、保障地區和世界和平與穩定方面，發揮重大作用。
王滬寧此行是「朝中友好合作互助條約」簽訂六十五周年之際率團訪問平壤。
朝中社報導稱，金正恩熱烈歡迎中華人民共和國黨政代表團來訪，並讚賞習近平總書記派王滬寧率領高級黨政代表團訪問朝鮮，體現重視朝中關係、堅決落實平壤首腦會晤共識的堅定意志。他說，本著條約精神，順應時代要求、兩國人民的志向和心願，在各領域推動以社會主義為核心的傳統友好合作關係蓬勃發展，是朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府堅定不移的方針。
王滬寧表示，願全面履行兩黨兩國最高領導人透過歷史性平壤會晤達成的重要共識和各項協議，增進政治互信和雙邊團結，擴大和發展協力合作。
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