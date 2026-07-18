新聞眼／身為AI大國 陸如何合理運用AI全球都在看

人工智能（ＡＩ）發展速度驚人，原本是要服務人類的，但現在已被運用在殺人的戰場上。習近平昨天首度出席人工智能大會提出四點意見，當中提到要防範濫用惡用ＡＩ。大陸站在道德制高點有待驗證，眼前的急迫是，ＡＩ一旦失控將繼核能變成核武後，另一個可能傷害人類的工具。

根據公開信息，美國最遲在去年就已把ＡＩ運用在軍事手段，今年年初美軍綁架委內瑞拉總統以及二月底以來攻擊伊朗等，都可見到ＡＩ的身影。美軍在伊朗戰場部署十萬個ＡＩ智能體，廿四小時不間斷的電腦演算，從無人機、衛星影像、偵察信號、電子情報，甚至社交媒體上的數據都可以監測得到。美軍在伊朗的「最大殺傷力原則」，靠的就是ＡＩ。

美軍為提高戰力、確保戰勝，五月初國防部還與谷歌、微軟、輝達、亞馬遜、OpenAI等八家頂級科技企業簽了一份高達五百四十億美元的超級合同，未來把ＡＩ直接接入美軍的機密作戰網路。讓ＡＩ從過去只做情報分析，變成直接參與目標選擇和打擊決策。這代表未來戰爭速度將更快，以前發現目標到下達打擊指令，至少以小時計。ＡＩ介入後只需幾分鐘甚至幾十秒。

另一個案例是烏克蘭，七月十三日，烏克蘭的無人艇沒有搭載任何士兵，自己開到俄軍控制的金伯恩沙嘴海岸，一台架著機槍的地面機器人下船，對著陸地俄軍目標直接開火，全程沒有一個人參與搶灘，創下全球首例。而烏克蘭過去數月以ＡＩ大量趨動無人裝備，打得俄羅斯措手不及，也減少自己的傷亡。

從美伊與俄烏戰場，都說明ＡＩ未來介入戰場已是趨勢，這也是人類擔憂之處。ＡＩ與所有的科技都應該是要服務人類的，但目前看來，先進國家發展ＡＩ除將拉大與發展中國家差距外，更可能在軍事衝突中以ＡＩ「降維打擊」（先進技術輾壓落後技術）弱小國家。

大陸稱將向發展中國家提供五千個ＡＩ專題研修培訓名額，幫助「南方集團」快速發展ＡＩ路徑，同時成立世界人工智能合作組織，希望縮短南北差距。但此舉也被質疑是拉攏第三世界自成體系對抗美國為首的西方國家。大陸本身也是ＡＩ領域與無人裝備製造的超級大國，如何合理運用ＡＩ，全球也在看。