類鋼彈？宇樹科技推出首款「載人變形機甲」

二○二六世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）十七日在上海開幕，大會強打大陸國產機器人與晶片應用。包括宇樹五月首發布全球首款量產版載人可變形機甲GD01，以及阿里平頭哥所發布新一代訓推一體ＡＩ晶片「真武」等都搬到現場。

本屆大會展覽總面積首次突破十萬平方米，一千一百多家企業參展，數千項前沿技術同台展示，超三百款產品全球首發。集中展出人形機器人、高端算力芯片、多模態大模型、智能體等一大批硬核黑科技。

例如宇樹科技於五月十二日發布，由ＣＥＯ王興興所駕駛的全球首款量產版載人可變形機甲GD01，大陸官方定價人民幣三百九十萬元起，一經亮相便刷屏全網路。

根據宇樹科技官方介紹，在本屆大會展出全球首款載人變形機甲GD01，可自由切換人形與四足雙運動形態，自研變形結構流暢無卡頓，顛覆了家用機器人固有印象，代表人形機器人從工具級向個人出行裝備的跨越。

傅利葉則展出首款高負載輪式雙臂機器人ＧＲＷ，該產品擁有最高十六公斤穩定負載能力以及靈活移動的能力，主要聚焦康養照護、倉儲物流、工業製造等高負載人機協同場景中的輔助作業。

被大會列為十大「鎮館之寶」，智元「遠征A3 Ultra」有一七四公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身二十四小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。

阿里則展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器，是作為阿里雲應對ＡＩ大模型時代而打造的核心硬體基座。

此外，螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」，也被大會列為十大「鎮館之寶」之一，由螞蟻集團旗下具身智慧公司螞蟻靈波攜手國大藥房打造，以同一個「大腦」驅動不同品牌、不同構型的機器人，可於九十秒內完成取藥流程，且已實際應用在國大藥房上海門市。