WAIC大會談AI治理 習近平：反對在AI領域泛化國安概念

二○二六世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）暨人工智能全球治理高級別會議昨天在上海開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話表示，「應共同反對在ＡＩ領域泛化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上的做法」。會議期間還有廿九國代表簽署成立「世界人工智能合作組織」，習近平稱，這是ＡＩ發展史的重要里程碑。

近年中美在ＡＩ領域競爭日趨激烈，習是首次出席該會議。習近平針對ＡＩ創新進入前所未有的活躍期，人類如何與之相處、安全如何保障、治理如何跟上、普惠如何實現等提出四點意見。第一是堅持開放共贏，驅動創新發展。他表示，ＡＩ是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要鼓勵開源開放，合作共享，讓ＡＩ賦能千行百業。

第二，強化風險意識，確保安全可控。習近平強調，ＡＩ應當成為人類的可信工具，要高度重視ＡＩ引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保ＡＩ始終處於人類控制之下。同時，應當共同反對泛化國家安全概念。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。習近平說，ＡＩ發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。要用全人類共同價值塑造ＡＩ的價值觀。

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強ＡＩ發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，「早日形成具有廣泛共識的全球治理框架」。要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設。

習近平並宣布，未來五年，大陸將面向發展中國家提供五千個ＡＩ專題研修培訓名額；面向東協、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家，建設國際ＡＩ應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在卅個國家落地應用。

在ＷＡＩＣ之際，大陸牽頭成立的「世界人工智能合作組織」，組織總部設於上海，共有哈薩克、寮國、俄羅斯等廿九國代表簽署成為創始會員國。協定明確這是獨立的政府間國際組織，旨在促進ＡＩ國際合作和全球治理，確保ＡＩ朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。習近平前天與昨天還與來訪的哈薩克、柬埔寨、泰國等國家領導人舉行雙邊會談。