快訊

烈焰沖天畫面曝！新北泰山鐵皮工廠火警 消防局出動34車趕往搶救

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸重慶山崩壓垮民宅 陸委會慰問：期盼災民能儘速重建家園

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
大陸重慶市彭水縣漢葭街道烏江三橋附近17日山體垮塌，多處住宅被埋，有人員被困。新華社
大陸重慶市彭水縣漢葭街道烏江三橋附近17日山體垮塌，多處住宅被埋，有人員被困。新華社

大陸重慶市彭水縣17日上午發生山崩，有多處住宅被壓垮，陸委會晚間表示慰問指出，期盼災區搶救工作進展順利，災民能儘速重建家園。

陸委會表示，中國大陸重慶市彭水苗族土家族自治縣烏江三橋附近發生山崩，多處民宅受損，且疑似有民眾遭土石掩埋，傷亡情況仍待進一步確認。我政府向中國大陸有關方面表達深切的慰問與關心，衷心祈願傷亡減至最低，並期盼災區搶救工作進展順利，災民能儘速重建家園，重回安穩生活。

陸委會並提到，已請海基會透過管道掌握國人在相關地區的安危，初步了解尚無國人有受災情形，政府將持續保持關注。另外，「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在中國大陸重慶市之國人計120餘人，政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況。

7月17日上午9時許，重慶彭水苗族土家族自治縣漢葭街道突發山體垮塌，導致下方多棟住宅垮塌，有人員被困。

稍早，「彭水發布」午間指出，經初步核實，17日8時許，社區網格員發現有零星落石後緊急預警，屬地迅速組織60餘名群眾全部安全轉移。轉移過程中發生山體滑坡，部分人員被埋，具體人數待進一步核實。截至11時38分，已搜救出8名被困人員，並立刻送醫救治，均暫無生命危險。官方並稱目前搜救工作正在全面開展。「彭水發布」晚間再強調「現場救援工作正在全力開展」。

新華社下午指出，現場以救援出10名被困者，均無生命危險，現場周邊1,100餘人已經撤離，救援人力已逾800人。「被埋人數待進一步核實」。

重慶 山崩 陸委會

延伸閱讀

四川重慶山體坍塌壓垮多棟住宅 傷亡情況未明

大陸重慶彭水山崩傷亡待確認 陸委會：祈願傷亡減至最低

居民狂奔逃命！大陸重慶彭水山崩意外 司機果斷棄車：腿軟了險被活埋

赴陸失聯…國台辦指編造 陸委會：有憑有據

相關新聞

大陸重慶山崩壓垮民宅 陸委會慰問：期盼災民能儘速重建家園

大陸重慶市彭水縣17日上午發生山崩，有多處住宅被壓垮，陸委會晚間表示慰問指出，期盼災區搶救工作進展順利，災民能儘速重建家園。

美未延續「香港正常化總統行政令」 陸商務部：履行雙方經貿磋商共識

大陸商務部17日晚間發布「商務部新聞發言人就美不再延續涉港國家緊急狀態答記者問」，稱此舉是落實中美馬德里經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞。該行政命令由美國總統川普於2020年簽署，目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。

習近平分別會見泰、柬總理 強調對話解決邊境爭端

大陸國家主席習近平17日在上海分別會見赴陸出席2026世界人工智能大會的泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪瑪內。針對泰柬邊境衝突，習近平喊話應以對話協商解決爭端，也強調中方願繼續為此發揮建設性作用。阿努廷稱，泰方致力於和平解決衝突；洪瑪內則說，柬方將堅持對話談判...

大陸第一副外長傳下周赴美 港媒：為習近平訪美鋪路

排名第一的大陸外交部副部長馬朝旭，傳出將於下周前往美國，港媒認為這可能是為了大陸國家主席習近平的訪美而鋪路。

川普指大陸2020年干擾美總統選舉 中方：沒有興趣也從未干涉

美國總統川普指稱，2020年勝選被竊奪，美國情報機構掩蓋中國涉嫌干擾當年大選。中國外交部回應，「中方歷來堅持不干涉內政原...

南海仲裁10年菲防長登中業島 陸國防部：中國對中業島主權無可爭辯

菲律賓防長近日赴中業島參加紀念「南海仲裁裁決」十周年活動，大陸國防部對此表示，「中國對包括中業島在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，並重申大陸不接受、不承認，也不接受任何基於該「裁決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。