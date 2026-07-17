大陸重慶山崩壓垮民宅 陸委會慰問：期盼災民能儘速重建家園

大陸重慶市彭水縣17日上午發生山崩，有多處住宅被壓垮，陸委會晚間表示慰問指出，期盼災區搶救工作進展順利，災民能儘速重建家園。

陸委會表示，中國大陸重慶市彭水苗族土家族自治縣烏江三橋附近發生山崩，多處民宅受損，且疑似有民眾遭土石掩埋，傷亡情況仍待進一步確認。我政府向中國大陸有關方面表達深切的慰問與關心，衷心祈願傷亡減至最低，並期盼災區搶救工作進展順利，災民能儘速重建家園，重回安穩生活。

陸委會並提到，已請海基會透過管道掌握國人在相關地區的安危，初步了解尚無國人有受災情形，政府將持續保持關注。另外，「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在中國大陸重慶市之國人計120餘人，政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況。

7月17日上午9時許，重慶彭水苗族土家族自治縣漢葭街道突發山體垮塌，導致下方多棟住宅垮塌，有人員被困。

稍早，「彭水發布」午間指出，經初步核實，17日8時許，社區網格員發現有零星落石後緊急預警，屬地迅速組織60餘名群眾全部安全轉移。轉移過程中發生山體滑坡，部分人員被埋，具體人數待進一步核實。截至11時38分，已搜救出8名被困人員，並立刻送醫救治，均暫無生命危險。官方並稱目前搜救工作正在全面開展。「彭水發布」晚間再強調「現場救援工作正在全力開展」。

新華社下午指出，現場以救援出10名被困者，均無生命危險，現場周邊1,100餘人已經撤離，救援人力已逾800人。「被埋人數待進一步核實」。