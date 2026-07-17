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美未延續「香港正常化總統行政令」 陸商務部：履行雙方經貿磋商共識

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部今晚發布「商務部新聞發言人就美不再延續涉港國家緊急狀態答記者問」，稱此舉是落實中美馬德里經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞。美聯社
大陸商務部今晚發布「商務部新聞發言人就美不再延續涉港國家緊急狀態答記者問」，稱此舉是落實中美馬德里經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞。美聯社

大陸商務部17日晚間發布「商務部新聞發言人就美不再延續涉港國家緊急狀態答記者問」，稱此舉是落實中美馬德里經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞。該行政命令由美國總統川普於2020年簽署，目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。

提問指出，關注到截至目前，美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，這是否意味著涉港行政令已經終止？中方對此有何評論？

大陸商務部表示，中方注意到有關情況。在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾。

回應稱，近期，美方已向中方確認，第13936號行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，該行政令將終止。美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。

大陸商務部表示，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益。美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

香港2019年反修例風波後，美國以維護香港民主、人權為由，實施大量涉港制裁措施。其中，《香港正常化總統行政命令》（第13936號行政命令）是美國總統川普於2020年7月14日簽署的行政指令，目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。

該行政令終止《美國－香港政策法》中關於香港特殊地位的條款，並授權美國政府採取以下措施：取消特殊待遇：暫停或取消美國法律給予香港的特殊優惠待遇，使香港視同中國內地處理。

據當時發布的行政命令內容，川普認定，香港當時的情勢，包括中華人民共和國近期採取、從根本破壞香港自治的各項行動，已構成異常且特殊的威脅，其來源主要位於美國境外，對美國的國家安全、外交政策及經濟造成威脅。

香港 大陸商務部 美國 川普

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