美未延續「香港正常化總統行政令」 陸商務部：履行雙方經貿磋商共識
大陸商務部17日晚間發布「商務部新聞發言人就美不再延續涉港國家緊急狀態答記者問」，稱此舉是落實中美馬德里經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞。該行政命令由美國總統川普於2020年簽署，目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。
提問指出，關注到截至目前，美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，這是否意味著涉港行政令已經終止？中方對此有何評論？
大陸商務部表示，中方注意到有關情況。在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾。
回應稱，近期，美方已向中方確認，第13936號行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，該行政令將終止。美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。
大陸商務部表示，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益。美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。
香港2019年反修例風波後，美國以維護香港民主、人權為由，實施大量涉港制裁措施。其中，《香港正常化總統行政命令》（第13936號行政命令）是美國總統川普於2020年7月14日簽署的行政指令，目的是中止給予香港的特殊待遇並實施制裁。
該行政令終止《美國－香港政策法》中關於香港特殊地位的條款，並授權美國政府採取以下措施：取消特殊待遇：暫停或取消美國法律給予香港的特殊優惠待遇，使香港視同中國內地處理。
據當時發布的行政命令內容，川普認定，香港當時的情勢，包括中華人民共和國近期採取、從根本破壞香港自治的各項行動，已構成異常且特殊的威脅，其來源主要位於美國境外，對美國的國家安全、外交政策及經濟造成威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。