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大陸重慶彭水山崩傷亡待確認 陸委會：祈願傷亡減至最低

中央社／ 台北17日電
陸委會。聯合報系資料照
陸委會。聯合報系資料照

中國大陸重慶彭水縣漢葭街道烏江三橋附近今天上午發生山崩事故，多棟民宅倒塌，傷亡情況待確認。陸委會表達深切慰問與關心，祈願傷亡減至最低，災區搶救工作順利。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過新聞稿表示，對於中國大陸重慶彭水縣發生山崩事故，政府向中國大陸有關方面表達深切慰問與關心，衷心祈願傷亡減至最低，期盼災區搶救工作順利，災民可以儘速重建家園、重回安穩生活。

陸委會指出，已經請海峽交流基金會（海基會）透過管道掌握台灣民眾在相關地區的安危，經初步了解，目前無國人有受災情形，政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考。

中國大陸重慶彭水縣漢葭街道烏江三橋附近，今天上午9時8分突發山崩事故，導致山體下方多棟民宅倒塌，被埋人數尚待進一步確認，當地搜救工作持續進行中。

山崩 陸委會

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