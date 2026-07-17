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大陸第一副外長傳下周赴美 港媒：為習近平訪美鋪路

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副外長馬朝旭傳出即將訪美為大陸國家主席習近平鋪路。圖為2017年美國總統川普（右）於佛州海湖莊園宴請習近平（右二）。路透
大陸副外長馬朝旭傳出即將訪美為大陸國家主席習近平鋪路。圖為2017年美國總統川普（右）於佛州海湖莊園宴請習近平（右二）。路透

排名第一的大陸外交部副部長馬朝旭，傳出將於下周前往美國，港媒認為這可能是為了大陸國家主席習近平的訪美而鋪路。

根據「南華早報」16日報導，馬朝旭（正部長級的大陸副外長）下周將前往華盛頓。報導引述知情人士說法稱，馬朝旭還可能前往邁阿密

今年5月13日至15日，美國總統川普訪問北京，他並邀請習近平9月24日訪美。美方此前曾指出，川習二人今年有望四度會晤，包含5月、9月互訪，以及11月中旬在大陸深圳舉辦的APEC非正式領袖會議、12月在邁阿密舉辦的G20峰會。

若馬朝旭此行包括邁阿密，可能意味著習近平今年底將再次訪美，出席G20領導人峰會。報導也特別提到，馬朝旭此行若成行，將為習近平預期中的訪美計畫增添更多確定性，而這次訪問也有望進一步穩定全球兩大經濟體之間的關係。

另據大陸駐美大使館16日消息，其大使謝鋒當天以視訊方式在江蘇南京舉辦的「飛虎隊來華抗戰85周年紀念活動」啟動儀式上致詞指出，85年前，在中華民族抗戰最艱難的歲月，一大批美國飛行員組成美國志願援華航空隊遠渡重洋，他們與中國軍民並肩作戰，擊落敵機2900餘架、斃敵6.6萬餘人，以2000餘人血灑藍天的代價，「踐行了中美共同抗擊法西斯的堅定承諾」。

謝鋒稱，前不久，中美元首在北京舉行了歷史性、標誌性會晤，不僅確立了中美關係新定位，也開啟了兩國人民友好新進程。「站在新的歷史起點上，我們需要更多『飛虎英雄』與時俱進、付諸行動，不斷煥發中美人民友好新生機」。

他強調，如今，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，對世界和平、穩定、繁榮肩負特殊重大責任。中美元首北京會晤同意構建中美建設性戰略穩定關係，明確朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力。「中美應從共同抗擊法西斯的歷史中汲取智慧與勇氣，扛起歷史重任，確保中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行，為世界和平繁榮和進步作出更大貢獻」。

他並指，在北京會晤中，兩國元首都講述了中美人民友好交往故事，強調促進兩國人文交流的重要性。「我們要落實好中美元首共識，推動兩國各界多往來、多交流，用熱情融化堅冰、用真誠打破隔閡，續寫新時期『飛虎故事』新佳話」。

習近平 邁阿密 美國

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