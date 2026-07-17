美國收緊大陸記者簽證 北京要求撤銷歧視性政策

美國國土安全部收緊新聞工作者簽證停留期限，最長為240天，若為中國公民則為90天。中國外交部今天要求美國撤銷對中國記者的歧視性政策，保留採取對等反制措施權利。

中國外交部今天下午召開例行記者會。

據澎湃新聞17日報導，彭博社記者於會上提問，「美國國土安全部表示，將縮短允許持留學生簽證在美停留的期限，外國媒體工作者的停留許可期限也將受到限制。請問中方對此有何評論」。

中國外交部發言人林劍回應，「美方對人文交流設限不符合任何一方的利益。對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對。美方的新規嚴重違背了中美2021年達成的媒體問題三項共識，嚴重影響中方媒體在美的正常工作」。

林劍表示，「中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益。中方保留採取對等反制措施的權利」。

美國國土安全部於當地時間16日公布新規，收緊外國學生、文化交流訪客及新聞工作者簽證期限。

根據新規內容，外國學生與交流簽證期限最長不超過4年；記者簽證最長為240天，有別於目前可長達數年的現況，倘若記者為中國公民則為90天。新規將於刊登「聯邦公報」（Federal Register）60天後生效，仍必須接受國會審查。