快訊

反悔想重分？陽明交大教授殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

聽新聞
0:00 / 0:00

美國收緊大陸記者簽證 北京要求撤銷歧視性政策

中央社／ 台北17日電
美國國土安全部收緊新聞工作者簽證停留期限，最長為240天，若為中國公民則為90天，陸外交部今要求美國撤銷對中國記者的歧視性政策。示意 圖／AI生成
美國國土安全部收緊新聞工作者簽證停留期限，最長為240天，若為中國公民則為90天，陸外交部今要求美國撤銷對中國記者的歧視性政策。示意 圖／AI生成

美國國土安全部收緊新聞工作者簽證停留期限，最長為240天，若為中國公民則為90天。中國外交部今天要求美國撤銷對中國記者的歧視性政策，保留採取對等反制措施權利。

中國外交部今天下午召開例行記者會。

據澎湃新聞17日報導，彭博社記者於會上提問，「美國國土安全部表示，將縮短允許持留學生簽證在美停留的期限，外國媒體工作者的停留許可期限也將受到限制。請問中方對此有何評論」。

中國外交部發言人林劍回應，「美方對人文交流設限不符合任何一方的利益。對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對。美方的新規嚴重違背了中美2021年達成的媒體問題三項共識，嚴重影響中方媒體在美的正常工作」。

林劍表示，「中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益。中方保留採取對等反制措施的權利」。

美國國土安全部於當地時間16日公布新規，收緊外國學生、文化交流訪客及新聞工作者簽證期限。

根據新規內容，外國學生與交流簽證期限最長不超過4年；記者簽證最長為240天，有別於目前可長達數年的現況，倘若記者為中國公民則為90天。新規將於刊登「聯邦公報」（Federal Register）60天後生效，仍必須接受國會審查。

簽證 北京 美國 美中關係

相關新聞

川普指大陸2020年干擾美總統選舉 中方：沒有興趣也從未干涉

美國總統川普指稱，2020年勝選被竊奪，美國情報機構掩蓋中國涉嫌干擾當年大選。中國外交部回應，「中方歷來堅持不干涉內政原...

南海仲裁10年菲防長登中業島 陸國防部：中國對中業島主權無可爭辯

菲律賓防長近日赴中業島參加紀念「南海仲裁裁決」十周年活動，大陸國防部對此表示，「中國對包括中業島在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，並重申大陸不接受、不承認，也不接受任何基於該「裁決...

曾「硬剛」王健林命令交利潤 貴州廳官徐劉蔚落馬

據貴州省紀委監委16日消息，前貴州省政府副秘書長、貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。12年前，時任丹寨縣縣長、32歲貴州最年輕縣長徐劉蔚，曾當面「硬剛」萬達集團董事長王健林，要求萬達在當地的投資獲利一分都不要帶走；如今，他是44歲落馬的副廳級幹部。

山城崗位高危？四川副省長黃瑞雪「不幸離世」 網傳辦公室自縊

中國網絡16日上午盛傳四川省副省長、公安廳長黃瑞雪非正常死亡。官方下午通報，據四川省黃瑞雪治喪工作小組消息，四川省政府副省長，公安廳黨委書記、廳長黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，於15日晚8時30分不幸離世，享年54歲。港媒報導，官方訃告使用「不幸離世」，暗示非正常死亡。

宋濤：兩岸同屬一中 兩岸青年要堅決反對台獨分裂

大陸國台辦主任宋濤17日表示，兩岸同屬一個中國，是兩岸同胞實實在在的共同家園，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，「兩岸青年要從大義守正道，堅決反對台獨分裂，外來干涉，堅定維護國家主權穩定繁榮，堅定使命，中華民族主義價值觀。」

涉煽動罪香港書店「留下書舍」 店主岑蘊華及女店員已獲准保釋離開警署

據香港獨立媒體《法庭線》的臉書及Threads帳號，留下書舍3人被指煽動被捕　被扣查兩日後獲准保釋，離開了長沙灣警署。而另一家被扣押的田園書屋的店主，亦已離開紅磡警署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。