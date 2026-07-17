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川普指大陸2020年干擾美總統選舉 中方：沒有興趣也從未干涉

中央社／ 台北17日電
大陸外交部發言人林劍。路透社資料照
大陸外交部發言人林劍。路透社資料照

美國總統川普指稱，2020年勝選被竊奪，美國情報機構掩蓋中國涉嫌干擾當年大選。中國外交部回應，「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣也從未干涉美國大選」。

川普（Donald Trump）於當地時間16日晚於白宮發表以選舉安全為主題的全國性談話。川普引述最新解密文件指稱，中國阻止其在2020年勝選，中國「非法取得2.2億份美國選民檔案，這被視為史上最大規模的選舉資料外洩事件」。

中國外交部今天下午召開例行記者會。

據澎湃新聞17日報導，中國外交部發言人林劍於會上回應，「美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣也從未干涉美國大選」。

林劍反問，「是誰動輒干涉別國的內政，長期無差別地監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模地竊取他國公民的資料？國際社會看得清清楚楚」。

林劍重申，敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。

北京 美國 川普

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