南海仲裁10年菲防長登中業島 陸國防部：中國對中業島主權無可爭辯

菲律賓防長近日赴中業島參加紀念「南海仲裁裁決」十周年活動，大陸國防部對此表示，「中國對包括中業島在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，並重申大陸不接受、不承認，也不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

大陸國防部發言人蔣斌17日下午針對菲律賓與南海議題做出上述表態。他指出「中國對包括中業島在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。菲律賓防長受到大陸制裁，妄圖通過大搞政治作秀、煽動民族情緒體現所謂「對華強硬」，撈取政治私利，最終損害的是菲國家和人民的根本利益。

蔣斌表示，「南海仲裁案」從頭到尾都是一場披著法律外衣的政治鬧劇，所謂「裁決」完全不具備任何法律效力。大陸不接受、不承認，也不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

他指出，「無論菲方一些人如何表演，都改變不了有關島礁屬於中國的歷史和法理事實，動搖不了中國軍隊維護國家領土主權和海洋權益的堅定決心」。

近期第四屆「中國—東協防務智庫交流活動」在雲南昆明舉行，蔣斌對此表示，今年是大陸與東協建立對話關係35周年，也是雙方建立全面戰略夥伴關係5周年。「我們願與東協國家一道，堅守和平這一最大的共同利益，堅持對話不對抗，結伴不結盟，攜手應對各類安全挑戰」。

另近期共軍與俄國海軍舉行聯合演習及海上聯合巡航。有分析稱，聯演恰逢美盟開展系列聯演（指環太平洋軍演）之際，表明中俄致力於打破美西方主導的世界格局。蔣斌說，「海上聯合-2026」聯合演習是中俄兩軍年度合作計畫內安排，旨在提升兩軍聯合行動能力、共同應對海上安全威脅，與當前國際和地區局勢無關。他強調中俄兩軍合作始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方的原則，為捍衛兩國主權安全、維護國際與地區和平穩定發揮了重要作用。「我們希望有關方客觀理性看待中俄軍事合作，停止主觀臆測和抹黑炒作」。