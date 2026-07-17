快訊

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

高教濫訴／取消口試被提告索賠20萬 教授：僅冰山一角

聽新聞
0:00 / 0:00

宋濤：兩岸同屬一中 兩岸青年要堅決反對台獨分裂

聯合報／ 記者林宸誼／杭州即時報導
作為第九屆海峽兩岸青年發展論壇的開幕式環節，2026浙台青年交流季正式啟動。記者林宸誼／攝影
作為第九屆海峽兩岸青年發展論壇的開幕式環節，2026浙台青年交流季正式啟動。記者林宸誼／攝影

大陸國台辦主任宋濤17日表示，兩岸同屬一個中國，是兩岸同胞實實在在的共同家園，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，「兩岸青年要從大義守正道，堅決反對台獨分裂，外來干涉，堅定維護國家主權穩定繁榮，堅定使命，中華民族主義價值觀。」

宋濤在第九屆海峽兩岸青年發展論壇上指出，青年是國家的希望，民族的力量，我們將積極為兩岸青年交流交往提供便利，優化環境。「兩岸青年要多交流，多交心，成為同心同行，攜手打拼的好朋友，好夥伴。」

宋濤提到，中華文化源遠流長，博大精深，是中華民族的精神力量，是兩岸同胞的精神力量，也是兩岸青年的根脈所在。兩岸青年要堅定中華文化自信，深挖掘中華優秀傳統文化的精華，堅持創造性創新性文化傳承發展，共同講好中華文化的故事，提升中華文明的傳播力和影響，讓中華文化在新時代綻放更加絢麗的光彩。

宋濤表示，今年是十五五規畫開局之年，擘劃未來5年經濟社會發展的宏偉藍圖，蘊藏兩岸青年建功立業實現夢想的基地。兩岸青年要增強使命意識，積極投身中國式現代化建設，為推進祖國的努力，民族復興偉業、理應擔當貢獻力量。

宋濤補充，浙江是中華文明的重要發祥地，也是改革開放的先行地。這裡匯聚了深度治理與數字科技為代表的前沿科技企業，有崇尚創新的濃厚氛圍，是兩岸青年發展事業的圓夢之地，浙江省委省政府高度重視這一塊工作，積極推動兩岸交流合作，特別是台灣青年。「中共中央台辦、國務院台辦將一如既往的支持浙江對台工作，攜手助力兩岸青年。」

作為第九屆海峽兩岸青年發展論壇的開幕式環節，2026浙台青年交流季正式啟動，目的搭建產業對接、青年互動、文化聯誼一體化交流平台，推動浙台兩地經貿務實合作與基層交流提質增效。

大陸國台辦主任宋濤。記者林宸誼／攝影
大陸國台辦主任宋濤。記者林宸誼／攝影

台獨 宋濤 青年

延伸閱讀

宋濤：中華民族偉大復興進入不可逆轉時期 歡迎台灣同胞來大陸看一看

台海烏雲密佈！洪秀柱：無良政客出賣民族靈魂 不惜淪為外國勢力棋子

賴總統示警大陸法律長臂管轄 國台辦反嗆：搞綠色恐怖奢談民主

民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

相關新聞

涉煽動罪香港書店「留下書舍」 店主岑蘊華及女店員已獲准保釋離開警署

據香港獨立媒體《法庭線》的臉書及Threads帳號，留下書舍3人被指煽動被捕　被扣查兩日後獲准保釋，離開了長沙灣警署。而另一家被扣押的田園書屋的店主，亦已離開紅磡警署。

巴紐突宣布關閉我使館！中共使館：感激與讚揚、將促進雙方各領域合作

巴紐（巴布亞紐幾內亞）官方突然宣布關閉駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處，遭我方政府抗議，而中共駐巴紐使館則表示感激與讚揚，並聲稱關閉我駐巴紐辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進雙方在各個領域的合作。

中國日報影片諷菲在南海仲裁案中角色「如同猴子」 菲防長譴責種族歧視

據路透社報導，菲律賓強烈譴責大陸官方媒體《中國日報》發布一段人工智慧生成的視頻，將菲律賓人描繪成猴子。菲律賓表示，這種「種族主義」圖像「令人反感、不安和不可接受」，菲律賓並對這種非人化的宣傳劃清界限。

台海烏雲密佈！洪秀柱：無良政客出賣民族靈魂 不惜淪為外國勢力棋子

中國國民黨前主席。中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱17日表示，今天台灣海峽之所以烏雲密佈，被國際社會稱為全球最危險的臨界點，「難道是我們兩岸人民自己想要打仗嗎？當然不是。真正的原因，是因為我們內有無良的政客出賣我們民族的靈魂，不惜淪為外國勢力的棋子。」

消滅軟對抗？港府為何針對獨立書店下手

香港國安處第三度搜查獨立書店：留下書舍、田園書屋人員被捕，引發「我是書店店員」社群聲援

山城崗位高危？四川副省長黃瑞雪「不幸離世」 網傳辦公室自縊

中國網絡16日上午盛傳四川省副省長、公安廳長黃瑞雪非正常死亡。官方下午通報，據四川省黃瑞雪治喪工作小組消息，四川省政府副省長，公安廳黨委書記、廳長黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，於15日晚8時30分不幸離世，享年54歲。港媒報導，官方訃告使用「不幸離世」，暗示非正常死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。