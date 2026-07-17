宋濤：兩岸同屬一中 兩岸青年要堅決反對台獨分裂

大陸國台辦主任宋濤17日表示，兩岸同屬一個中國，是兩岸同胞實實在在的共同家園，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，「兩岸青年要從大義守正道，堅決反對台獨分裂，外來干涉，堅定維護國家主權穩定繁榮，堅定使命，中華民族主義價值觀。」

宋濤在第九屆海峽兩岸青年發展論壇上指出，青年是國家的希望，民族的力量，我們將積極為兩岸青年交流交往提供便利，優化環境。「兩岸青年要多交流，多交心，成為同心同行，攜手打拼的好朋友，好夥伴。」

宋濤提到，中華文化源遠流長，博大精深，是中華民族的精神力量，是兩岸同胞的精神力量，也是兩岸青年的根脈所在。兩岸青年要堅定中華文化自信，深挖掘中華優秀傳統文化的精華，堅持創造性創新性文化傳承發展，共同講好中華文化的故事，提升中華文明的傳播力和影響，讓中華文化在新時代綻放更加絢麗的光彩。

宋濤表示，今年是十五五規畫開局之年，擘劃未來5年經濟社會發展的宏偉藍圖，蘊藏兩岸青年建功立業實現夢想的基地。兩岸青年要增強使命意識，積極投身中國式現代化建設，為推進祖國的努力，民族復興偉業、理應擔當貢獻力量。

宋濤補充，浙江是中華文明的重要發祥地，也是改革開放的先行地。這裡匯聚了深度治理與數字科技為代表的前沿科技企業，有崇尚創新的濃厚氛圍，是兩岸青年發展事業的圓夢之地，浙江省委省政府高度重視這一塊工作，積極推動兩岸交流合作，特別是台灣青年。「中共中央台辦、國務院台辦將一如既往的支持浙江對台工作，攜手助力兩岸青年。」

作為第九屆海峽兩岸青年發展論壇的開幕式環節，2026浙台青年交流季正式啟動，目的搭建產業對接、青年互動、文化聯誼一體化交流平台，推動浙台兩地經貿務實合作與基層交流提質增效。