台海烏雲密佈！洪秀柱：無良政客出賣民族靈魂 不惜淪為外國勢力棋子

中國國民黨前主席。中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱17日表示，今天台灣海峽之所以烏雲密佈，被國際社會稱為全球最危險的臨界點，「難道是我們兩岸人民自己想要打仗嗎？當然不是。真正的原因，是因為我們內有無良的政客出賣我們民族的靈魂，不惜淪為外國勢力的棋子。」

「外有居心叵測的勢力，企圖在台海煽風點火，利用台灣來消耗、遏制大陸的富強，他們才能坐收漁翁之利。這才是台海危機最殘酷、最真實的本質。」洪秀柱說。

洪秀柱在第九屆海峽兩岸青年發展論壇上指出，近幾年，由於台灣所謂的「反中抗中」 跟「台獨」氣氛的愈發高漲，兩岸關係深陷在緊張對立之中。「各位用具體的行動，證明了海峽再寬也阻隔不了我們青年朋友追求和平與友誼的心，環境再艱難，也改變不了兩岸青年朋友共同成長、攜手前行的期待。」

洪秀柱提到，她很喜歡演員張凌赫在海峽論壇當中分享的「跨」字，鼓勵青年勇敢跨越自我，成就更好的人生，也鼓勵台灣的青年跨過海峽，到大陸多走走多看看。「生命本來就是一場不斷跨越的旅程。我們跨越昨天的自己，才能夠遇見更好的自己；跨越陌生與恐懼，才能夠擁抱更寬闊的天地。」

洪秀柱分享她所認為第一個「跨」，就是站在兩岸發展的重要時刻，期待青年朋友們能夠跨越偏見，跨越標籤，跨越彼此的隔閡。「真正阻隔彼此的從來不是一灣海峽，而是不願意去瞭解對方的心。所以我們更希望大家勇敢地跨出去，不要被片面的訊息所局限，也不要讓偏見限制了自己的視野。」

洪秀柱指出，真正的認識不是在網路上的想像，而是靠自己的雙腳走出來，走出去用自己的眼睛看世界。大陸青年可以欣賞台灣青年的創意與人文精神，台灣的青年也可以親身感受到大陸快速發展的科技創新與產業的活力。唯有真誠的交流、相互的學習，才能夠把彼此的優勢轉化為共同的競爭力。

洪秀柱舉不久前，大陸一齣絕美的舞劇「只此青綠」到台灣演出，造成了巨大的轟動，同時也證明了，無論某些政客如何處心積慮地去 「去中國化」，都磨滅不了人民對中華文化的根深蒂固的情感共鳴。「交流不是誰改變誰，而是在彼此尊重中共同的成長；合作也不是誰取代誰，而是在互相成就中共同進步。」

洪秀柱認為，兩岸的青年應該是相互扶持、共同追夢的夥伴，而不是在戰場上互相廝殺的仇敵。「各位的聰明才智，應該是用在科技創新、人工智慧、綠色轉型及全球競爭的賽道上攜手合作，共創屬於我們中華民族的新機遇，而不是在政治的泥淖裡相互地消耗，甚至借由殺人的武器，去毀滅彼此好不容易建立的幸福與家園。」

洪秀柱分享的第二個「跨」，是期盼大家跨越山海，攜手捍衛和平。山海可以阻隔地理的距離，卻阻擋不了兩岸同胞血脈相連的腳步；海峽可以劃分地圖，卻絕對切斷不了我們的文化、情感與歷史。

洪秀柱提到，兩岸曾經歷過戰火與骨肉的分離，到現在仍然因為長期的分離與內外勢力的阻撓，讓兩岸無法大步邁向和平統一。兩岸的和平要靠我們自己的雙手來捍衛。「當外來的勢力想要撕裂我們的時候，我們更要跨越山海，緊緊地相擁；當他們想要製造誤解與恐懼的時候，我們更要深化交流、融為一體。」

洪秀柱強調，沒有和平，所有的青春夢想、經濟繁榮與創業的理想，都可能一時間化為烏有。「我要用最嚴肅、最深刻的態度，提醒我們每一位年輕朋友：和平無價，但和平絕對不是理所當然的，更不會自動從天上掉下來。」

洪秀柱指出，和平固然美好，但絕不是口號，不是沒有條件跟代價。兩岸的和平必須建立在國家統一的基礎上，沒有真正的統一，就沒有和平可言。空言和平無疑是一廂情願、緣木求魚。

因此，洪秀柱提醒，不要讓政客的謊言遮蔽了各位理性的思考，也不要讓「統一是誰吃掉誰」 的恐懼阻礙了各位前行的步伐。「我們不當別人的棋子，不當強權的炮灰。這就是兩岸青年在這個時代必須具備的最大的清醒與歷史的勇氣。」

洪秀柱指出，未來的世界，不屬於築起高牆的人，而是屬於搭起橋樑的人；不屬於製造對立的人，而屬於創造合作的人。「我們期待各位年輕朋友這一代，能夠用理解代替對立，用交流化解隔閡，用真誠來建立信任，更用具體的行動來促進兩岸的融合與和平統一。」